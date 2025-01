Jasmine Carrisi svela la verità su Mariavittoria e Shaila al Grande Fratello: il duro confronto in diretta

Durante la puntata del 27 gennaio 2025, Jasmine Carrisi ha affrontato Mariavittoria e Shaila, accusandole di atteggiamenti incoerenti e poco sinceri verso sua zia Amanda.

La puntata del Grande Fratello del 27 gennaio 2025 è stata caratterizzata da momenti di grande tensione, con un confronto che ha catturato l’attenzione di tutti i telespettatori. Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha fatto il suo ingresso nella casa per incontrare sua zia Amanda Lecciso, ma ha anche colto l’occasione per confrontarsi direttamente con due concorrenti molto chiacchierati: Mariavittoria e Shaila.





Jasmine ha subito lanciato una frecciata nei confronti di Mariavittoria, dichiarando: “Non voglio litigare con te, sono venuta a salutare mia zia, ma sono molto delusa. Amanda ti ha dato il cuore e all’inizio eravate molto amiche.” Ma il vero confronto è arrivato poco dopo, quando Jasmine ha accusato Mariavittoria di non essere stata sincera: “Sì, ma la pugnalavi alle spalle. Sono stata felice che tu l’abbia nominata, così lei ha potuto capire cosa stava accadendo. Già da qualche mese qualcosa si era rotto, ma non credo che tu sia stata coerente.” La figlia di Al Bano ha quindi invitato Mariavittoria a mantenere le distanze da sua zia, mettendo in evidenza l’incoerenza del comportamento di quest’ultima.

Subito dopo, è stata la volta di Shaila Gatta, che aveva cercato di difendersi con un commento provocatorio: “Non bastava una Lecciso, ce ne sono due.” Jasmine ha risposto prontamente: “Io sono Carrisi, non sono Lecciso. Da spettatrice non mi piacciono i tuoi atteggiamenti. Con Amanda, però, sei stata coerente e gliel’hai sempre detto in faccia.”

Il confronto, pur rimanendo su toni tesi, ha messo in luce le differenze tra i vari concorrenti e ha sicuramente lasciato un segno sulla dinamica del gruppo. Nonostante tutto, Amanda Lecciso è apparsa visibilmente commossa e felice per la sorpresa della nipote, che ha dimostrato grande affetto e protezione nei suoi confronti.