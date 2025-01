Jessica Morlacchi accusa Luca Calvani: “Confessa cosa è successo sotto le coperte” al Grande Fratello

La casa del Grande Fratello continua a essere teatro di tensioni e rivelazioni esplosive. Durante una delle ultime puntate, Jessica Morlacchi ha affrontato con determinazione Luca Calvani, mettendo in piazza dettagli inaspettati. “Ti sei mai messo sopra ad Amanda nel letto? Non credo, ma con me sì! Ti sei strusciato addosso a me e poi sei caduto in basso,” ha dichiarato Jessica, svelando una situazione che non ha mancato di creare scalpore.





Jessica ha poi aggiunto: “Hai fatto confessionali pieni di rabbia, ma stai giocando. Non mi prenderai più in giro. Il pubblico ha visto tutto, anche i dettagli peggiori, come i pezzi di Scottex che giravano tra i letti. Quando ero accanto a te, hai cominciato a fare i fatti tuoi dopo appena quattro minuti che ero lì”.

Luca Calvani replica: “Ammetto tutto, è stato un errore umano”

Luca Calvani non si è tirato indietro e ha deciso di rispondere, sorprendendo tutti con la sua ammissione: “Sto per fare un suicidio artistico, ma ammetto tutto. Ho fatto qualcosa di umano, qualcosa che può capitare dopo quattro mesi di isolamento lontano dal mio compagno”.

Calvani ha spiegato che il suo comportamento è stato frainteso: “Pensavo di essere solo e non visto, ma è evidente che non è stato così. Ho commesso un errore e mi rendo conto di quanto questa situazione abbia preso una piega inaspettata”.

La confessione di Luca dopo la puntata

Dopo la diretta, Calvani ha approfondito quanto accaduto parlando con alcune coinquiline. A Pamela ha confidato: “Quello che avete capito è vero. Ho fatto qualcosa di naturale, lo fanno tutti. Il problema è che è successo in un contesto sbagliato, in diretta televisiva. Ora temo di essere passato per un erotomane, e magari aggiungeranno questa vicenda alla mia pagina Wikipedia”.

Le dichiarazioni di Calvani hanno scatenato una valanga di commenti sui social. Gli utenti non hanno perso occasione per ironizzare sulla vicenda, in particolare sul dettaglio dello Scottex, che è diventato subito virale. Nonostante il tono scherzoso delle reazioni, la questione solleva domande sulla pressione psicologica all’interno della casa e sul confine tra comportamenti privati e pubblici.

Luca Calvani, ben consapevole delle dinamiche televisive, ha espresso il timore che questa vicenda possa segnare la fine della sua carriera sul piccolo schermo. “Quando uscirò, controllerò se hanno scritto tutto questo su di me,” ha dichiarato con amarezza. Sebbene la sua preoccupazione sia comprensibile, resta da vedere se l’interesse mediatico attorno alla vicenda si trasformerà in un’ulteriore occasione di visibilità o in un ostacolo per il suo futuro.