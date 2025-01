Jessica Morlacchi lascia il Grande Fratello e affronta una valanga di critiche: la lite con Helena e il nuovo singolo al centro del dibattito

Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa e concorrente del Grande Fratello, ha preferito abbandonare il gioco, sorprendendo tutti, compreso Alfonso Signorini. Fino alla scorsa settimana, Jessica era una delle protagoniste della casa, ma una lite accesa con Helena Prestes le ha fatto cambiare tutto. Anche Ilaria Galassi, coinvolta nella lite, è finita nella morsa disciplinare: le tre concorrenti sono andate in nomination d’ufficio.





L’abbandono della Morlacchi dopo la lite

Infatti, essendo in disaccordo sulla decisione di equiparare la sua a quella della modella brasiliana, la Morlacchi ha deciso di lasciare il reality. Infatti, nonostante i ripetuti tentativi di Alfonso e delle opinioniste in studio di sedare una polemica che ha visto protagoniste diverse concorrenti, Jessica ha preferito chiudere la sua avventura nel programma. Ma adesso, i fan del programma si sono divisi tra chi apprezza il gesto e chi invece lo condanna, infiammando opinioni e polemiche sui social.

Il ritorno al confronto con Helena

E infatti, subito dopo l’uscita, è tornata in studio per un confronto con Helena, avvenuto poi durante le ultime puntate condotte da Alfonso. Poio la cantante ha “voltato ufficialmente pagina dedicandosi completamente al suo progetto discografico: il suo nuovo singolo si chiama Ambaradam ” ed uscirà il 24 gennaio. L’annuncio lo ha fatto Jessica stessa tramite un video condiviso sui suoi canali social, accompagnato dal messaggio: “Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Sono emozionatissima di tornare in musica…”.

Critiche e reazioni sui social

Tuttavia, mentre il pubblico si divide e la ex gazosa rimane entusiasta per la novità discografica, i commenti al post sono stati per la maggior parte negativi. Infatti, molti utenti hanno approfittato per dare allegramente sfogo al peggio di sé maturato durante le puntate passate della cantante al reality, scrivendo commenti del tipo: “Puoi avere una voce bellissima, ma se hai l’anima perfida, la canzone non arriva” e “Mai ascolterei una tua canzone”. E altri ancora: “Sta canzone non se po’ sentì, ma cantante di che?”.

Le reazioni dimostrano chiaramente, come l’esperienza al Grande Fratello abbia segnato in maniera indelebile la percezione del pubblico nei confronti di Jessica, dividendo i fan tra chi ama la sua musica e chi non riesce a superare gli screzi con i vip avvenuti all’interno della casa.

Ad ogni modo, sicuramente, Jessica Morlacchi andrà avanti, cercando di riscattarsi con il pubblico del Grande Fratello con il suo nuovo singolo. Che questa esperienza serva a trasformare una sfortuna in una nuova opportunità.Di certo la ragazza ringrazierà i haters che l’hanno attackkata, poiché un popolarità negativa e positiva, è sempre meglio che essere dimenticata.