La madre di Andrea Sempio racconta la sua versione dei fatti sull’ex pompiere: “Ora non mi farà più nemmeno gli auguri a Natale”

In un’intervista rilasciata al programma Quarto Grado, la madre di Andrea Sempio ha voluto chiarire la sua posizione riguardo all’ex pompiere coinvolto nel caso del delitto di Chiara Poggi. Sempio ha spiegato che conosceva l’ex pompiere da quando erano bambini, affermando: “Era un mio vicino di casa, eravamo amici da quando avevamo 8 anni. Ci siamo persi di vista a 20 anni perché ci siamo sposati. L’ho ritrovato per caso qua a Garlasco alla guardia medica. Ci siamo incontrati due o tre volte per un caffè”.





La vicenda si è riaccesa dopo che Giuseppe Sempio, padre di Andrea, ha rilasciato dichiarazioni sul giorno del delitto avvenuto il 13 agosto 2007. In quell’occasione, ha ribadito di essere stato in casa con suo figlio e il cane, mentre sua moglie era uscita per fare la spesa. Giuseppe Sempio ha sottolineato: “Quando mia moglie è tornata verso le 10, mio figlio ha preso la macchina ed è andato a Vigevano”. Questo riferimento al biglietto del parcheggio è diventato cruciale nelle indagini.

Durante l’intervista, Giuseppe Sempio ha anche affrontato il tema del malore della moglie, spiegando che non si trattava di segreti di famiglia, ma di un problema di salute che durava da anni. Ha dichiarato: “Siamo insieme da 44 anni, mia moglie è stata male per 20 anni per dei forti mal di testa tanto è vero che abbiamo fatto una cura sperimentale”. Questo chiarimento sembra voler escludere qualsiasi collegamento tra il malore e la pressione derivante dalla situazione legata al caso di Chiara Poggi.

La madre di Andrea Sempio ha anche dovuto affrontare domande sui rapporti con l’ex pompiere, in particolare riguardo a un possibile appuntamento il giorno del delitto. Ha negato categoricamente di aver avuto un incontro programmato, affermando: “Assolutamente no. Era un mio vicino di casa, eravamo amici da quando avevamo 8 anni”. Ha poi aggiunto che, dopo essersi persi di vista per molti anni, si erano risentiti solo sporadicamente per scambiarsi gli auguri durante le festività.

In merito alla sua esperienza durante l’interrogatorio in caserma, la madre di Sempio ha descritto il suo stato d’animo: “Quella mattina ero abbastanza agitata perché sapevo di trovarmi davanti a un mare di giornalisti. Entrando in caserma ho preso uno spintone che mi ha fatto andare contro una transenna dove ho battuto lo stomaco”. Ha continuato dicendo che la pressione della situazione era stata opprimente e che non si era agitata per il nome dell’ex pompiere, ma per l’intero contesto.

Inoltre, ha espresso un certo dispiacere per la situazione attuale, notando che ora non ha più contatti con l’ex pompiere: “Ora questa persona non mi farà neanche più gli auguri di Natale”. Questo commento riflette la frustrazione per come le relazioni personali siano state influenzate dalla drammaticità della situazione.

Nel frattempo, Andrea Sempio è tornato a vivere con i genitori, come ha rivelato Giuseppe Sempio: “Così ci dividiamo i dispiaceri”. Ha descritto la difficile esistenza del figlio, affermando che la situazione attuale ha trasformato la vita di Andrea in un incubo, impedendogli di trovare serenità anche nei momenti di riposo. “Quando chiude gli occhi non ha la mente libera per poter sognare, quello che qualsiasi uomo dovrebbe avere”, ha aggiunto.

La madre ha concluso esprimendo la sua preoccupazione per il futuro della sua famiglia: “Noi da marzo si è fermata la vita, non esco neanche più con il cane perché non è possibile che io non possa uscire senza trovarmi dietro qualcuno che mi fa domande utilizzando a volte anche un modo molto aggressivo”. Ha affermato di essere contenta che Andrea sia tornato a casa, ma è preoccupata per come potrà andare avanti la sua vita.