La moglie di Andy Byron, Megan Kerrigan, elimina il cognome dai social dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay. Possibile divorzio con importanti implicazioni economiche

Lo scandalo che ha coinvolto Andy Byron e Kristin Cabot continua a far discutere e a occupare le prime pagine dei giornali internazionali. Il controverso episodio della Kiss Cam, avvenuto durante un concerto dei Coldplay, ha avuto ripercussioni significative non solo per i protagonisti, ma soprattutto per Megan Kerrigan, moglie dell’imprenditore e madre dei suoi due figli. Dopo ore di silenzio, la donna ha scelto di esprimersi in modo simbolico, modificando i suoi profili social e rimuovendo il cognome del marito.





Il gesto di Megan Kerrigan non è passato inosservato. Gli utenti più attenti hanno notato che, dopo la diffusione del video che mostra Andy Byron abbracciato a Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane presso la sua azienda, il cognome “Byron” è sparito dagli account social della moglie. Prima dello scandalo, il cognome del marito era presente con orgoglio sui suoi profili. Questo cambiamento ha immediatamente alimentato speculazioni sulla crisi matrimoniale della coppia.

Nonostante l’attenzione mediatica, Megan Kerrigan ha scelto di mantenere il silenzio stampa, evitando dichiarazioni pubbliche o interviste. Tuttavia, il suo gesto sui social è stato interpretato come una presa di posizione chiara. “Non serve essere esperti di comunicazione per capire il messaggio: il matrimonio con Andy Byron è finito”, si legge in molti commenti online. La scelta di non alimentare ulteriormente la tempesta mediatica sembra dimostrare una volontà di gestire la situazione con discrezione e lucidità.

Nel frattempo, il nome di Kristin Cabot, collega di Andy Byron, continua a essere associato alla vicenda. Il video che li ritrae insieme durante il concerto ha fatto rapidamente il giro del mondo, scatenando un acceso dibattito sui social network. Molti si interrogano sulle conseguenze personali e professionali che potrebbero derivare da questa situazione.

Sul piano economico, un eventuale divorzio tra Andy Byron e Megan Kerrigan potrebbe avere ripercussioni significative. Fondatore e CEO di Astronomer, una delle aziende emergenti nel settore tech, Byron possiede un patrimonio stimato tra i 20 e i 70 milioni di dollari. Una separazione legale potrebbe rivelarsi una delle più costose nella storia recente del settore tecnologico. Inoltre, il coinvolgimento di una figura aziendale come Kristin Cabot potrebbe avere un impatto negativo sulla reputazione della società e sul valore delle sue quote.

Gli osservatori sottolineano che, oltre agli aspetti emotivi, le implicazioni finanziarie e professionali sono rilevanti. Un divorzio molto mediatico potrebbe danneggiare l’immagine pubblica di Andy Byron, con possibili ricadute anche sul suo ruolo di leader aziendale. Per ora, però, né lui né Megan Kerrigan hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.