“La piccola Cenerentola della vita reale” uccisa dalla madre nel peggior caso di abusi su minore mai visto

Elisa Izquierdo, una bambina di sei anni, è stata assassinata dalla madre, Awilda Lopez, nel novembre del 1995, dopo un lungo periodo di abusi fisici, emotivi e sessuali. Questo caso è stato descritto come il “peggiore caso di abuso infantile mai visto” dalle autorità, e i servizi di protezione dell’infanzia hanno perso numerose occasioni “ovvie” per intervenire.





La tragica storia di Elisa si è conclusa con la sua morte avvenuta a Manhattan, New York, a causa di un’emorragia cerebrale provocata dalla madre, Awilda Lopez, dopo anni di abusi che si erano intensificati nel 1994 e nel 1995.

Awilda Lopez, affetta da una dipendenza da crack, aveva già perso la custodia dei suoi due figli maggiori prima della nascita di Elisa, avvenuta il 11 febbraio 1989 presso l’ospedale Woodhull di New York. Inizialmente, la custodia della neonata era stata affidata al padre, Gustavo Izquierdo, che si era dimostrato un genitore amorevole, celebrando i compleanni della figlia con affetto e festeggiamenti.

Un amico di famiglia ha ricordato che Elisa “era la sua vita” e che lui la considerava “la sua principessa”. Tuttavia, una serie di eventi portò alla restituzione della custodia di Elisa alla madre, con esiti disastrosi. I servizi di protezione dell’infanzia non intervennero, nonostante i segnali evidenti di abuso che continuavano a verificarsi.

La storia di Elisa è stata paragonata a una moderna favola di Cenerentola, poiché aveva goduto della protezione del suo affettuoso padre e aveva persino stretto amicizia con il principe Michele di Grecia, che si era offerto di finanziare la sua istruzione privata. Purtroppo, Elisa fu definitivamente collocata sotto la custodia della madre e del suo nuovo marito, Carlos Lopez, il che portò a un orrendo abuso e, infine, alla morte.

Dopo essere stata rimossa dalla scuola privata, la situazione di Elisa peggiorò ulteriormente, soprattutto dopo la morte del padre, Gustavo. La bambina divenne introversa e instabile emotivamente. Il preside della scuola notò segni fisici di abuso, come lividi multipli, difficoltà a camminare, bisogno frequente di urinare e, tristemente, iniziò a strapparsi i capelli.

Il 14 marzo 1995, una lettera anonima fu inviata alle autorità per la tutela dell’infanzia di Manhattan, denunciando che Awilda Lopez aveva tagliato i capelli di Elisa e che la bambina era costretta a rimanere rinchiusa in una stanza buia per lunghi periodi. Tuttavia, le autorità non presero provvedimenti, giustificandosi con una “mancanza di prove”.

A quel punto, la madre era tornata a utilizzare crack regolarmente, e nel dicembre 1994 ritirò Elisa dalla scuola. Questo segnò l’inizio della fine per la giovane, che divenne un bersaglio per gli abusi da parte della madre e del suo nuovo marito, anch’egli tossicodipendente.

I vicini riferirono di aver sentito la bambina urlare durante le percosse, con grida disperate di “Mamma, per favore, basta! Non più! Mi dispiace”, ma nessuna azione fu intrapresa dai servizi di protezione. Elisa subì torture indicibili: venne picchiata, costretta a mangiare le proprie feci e fu persino trascinata per terra con la testa.

La sera del 22 novembre 1995, Awilda contattò una delle sue sorelle, Mercy Torres, per informarla che Elisa era “come ritardata, sdraiata a letto” con liquido che fuoriusciva dal naso e dalla bocca. Nonostante i consigli della sorella, Lopez non portò la figlia in ospedale. La mattina seguente, invitò un vicino a vedere il corpo senza vita di Elisa, e quest’ultimo chiamò immediatamente la polizia e un’ambulanza, mentre Lopez minacciava di suicidarsi.

La madre confessò di aver lanciato Elisa contro un muro di cemento, aggiungendo che la bambina non parlava né camminava dopo quell’incidente. L’autopsia rivelò segni di abusi prolungati e traumi, inclusi ossa rotte, danni agli organi interni e numerose ustioni su testa, viso e corpo, oltre a evidenze di abusi sessuali.

Un ufficiale dichiarò: “nei miei 22 anni di servizio con il Dipartimento di Polizia di New York City, questo è il caso di abuso infantile peggiore che abbia mai visto”. La madre si dichiarò colpevole di omicidio di secondo grado e ricevette una condanna a 15 anni di carcere. I servizi di protezione furono aspramente criticati dal giudice.

Awilda Lopez ammise la sua colpevolezza all’epoca. Nel 2010, la sua richiesta di libertà condizionata fu negata, ma il 19 aprile 2022, le fu concessa la libertà, liberando così la madre che aveva tolto la vita alla sua innocente figlia di sei anni.