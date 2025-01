“La potenza di Helena” al Grande Fratello: il ripescaggio della modella brasiliana divide la Casa e conquista il pubblico

Il ritorno di Helena Prestes nel Grande Fratello, deciso dal televoto con il 61% dei consensi, scatena entusiasmo e polemiche tra i concorrenti e gli spettatori. Nella puntata del 20 gennaio 2025, il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ha visto il ritorno di Helena Prestes e altri ex concorrenti. Una decisione che ha scatenato reazioni contrastanti, sia all’interno della Casa che fuori. La modella brasiliana, eliminata precedentemente con il 50% dei voti, ha riconquistato il suo posto grazie al forte sostegno del pubblico, raccogliendo il 61% delle preferenze al televoto.





Le reazioni dei concorrenti alla notizia del ripescaggio

Il ritorno di Helena ha suscitato sentimenti misti tra i concorrenti. Mentre alcuni hanno accolto la notizia con entusiasmo, riconoscendo il valore che la modella apporta alle dinamiche del reality, altri si sono dichiarati contrari.

Lorenzo Spolverato, in particolare, ha espresso il suo disappunto, arrivando persino a minacciare di abbandonare il programma qualora Helena fosse rientrata. Le tensioni pregresse tra i due sembrano essere alla base della sua reazione negativa.

Il supporto virale del pubblico per Helena Prestes

Fuori dalla Casa, il sostegno per Helena è stato impressionante. I fan si sono mobilitati sia sui social media che attraverso iniziative inedite, come un video promozionale apparso a Times Square, New York, che invitava a votare per il suo ritorno.

Questa campagna globale ha sottolineato l’apprezzamento per Helena non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Il televoto, che ha registrato il 61% delle preferenze a favore della modella, ha confermato la forza del suo seguito.

Numeri che dividono: errori o destino?

Nonostante il trionfo di Helena al televoto, molti telespettatori hanno sottolineato una discrepanza nei numeri: era stata eliminata con il 50% dei voti, ma è rientrata con il 61%. Questo dettaglio ha alimentato discussioni online, con molti che ritengono che l’eliminazione della modella sia stata un errore. Secondo questi fan, Helena non avrebbe mai dovuto lasciare la Casa.

Un punto di svolta per il Grande Fratello 2025

Il ripescaggio di Helena rappresenta un momento cruciale per il reality, destinato a cambiare ulteriormente le dinamiche tra i concorrenti. Le reazioni contrastanti, sia dentro che fuori la Casa, testimoniano l’impatto significativo della modella sul programma.

La sua capacità di polarizzare opinioni e attirare l’attenzione dimostra che il suo ritorno non sarà solo un evento, ma potrebbe diventare un punto focale nel percorso di questa edizione del Grande Fratello.

Il pubblico ora attende di vedere come Helena gestirà questa seconda opportunità e se riuscirà a sfruttarla al meglio, consolidando il suo ruolo nel gioco.