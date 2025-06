La sorella di Barbara De Santi, volto noto di Uomini e Donne, è in gravi condizioni dopo un incidente. La famiglia chiede preghiere e supporto

La sorella di Barbara De Santi, conosciuta per la sua partecipazione al programma televisivo “Uomini e Donne”, sta lottando per la vita in ospedale dopo essere stata coinvolta in un grave incidente. Nonostante l’impegno dei medici e il supporto della famiglia, le sue condizioni restano critiche. La stessa Barbara, insegnante di musica e figura amata dal pubblico, ha condiviso con i suoi follower l’angoscia per quanto accaduto, ringraziando chiunque le stia inviando messaggi di solidarietà e preghiere.





Attraverso i social, Barbara De Santi ha aggiornato i suoi seguaci sullo stato di salute della sorella Simona, rivelando che la situazione è ancora molto seria. “Vorrei ringraziarvi tutti per le vostre preghiere”, ha scritto in un post recente. “Non riesco a rispondervi singolarmente sulle condizioni di mia sorella Simona che, purtroppo, sono ancora gravissime. Sta lottando e vincerà grazie a tutta l’energia positiva che le arriva da voi tutti”. La dama del trono over sta trascorrendo questi giorni accanto alla sorella, cercando di offrirle tutto il sostegno possibile.

L’incidente che ha coinvolto Simona De Santi è stato descritto dalla stessa Barbara come un evento drammatico e improvviso. In una storia pubblicata su Instagram, con la voce rotta dall’emozione, aveva spiegato: “Mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente. Sembrava che le cose andassero bene e invece sono molto peggiorate. Chiedo a tutti una preghiera per Simona. Se non mi vedete in questi giorni sappiate che è per una cosa molto seria”.

Non sono stati forniti dettagli precisi sulle circostanze dell’incidente, ma si sa che Simona ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico molto delicato. Inizialmente, sembrava che il suo stato di salute stesse migliorando, ma complicazioni successive hanno aggravato la situazione, costringendola a rimanere ricoverata in ospedale. La famiglia sta affrontando questo momento con grande apprensione, cercando di rimanere unita e sperando in una svolta positiva.

Anche il compagno di Barbara, Ruggiero D’Andrea, ha scelto di allontanarsi dai social per stare vicino alla famiglia in questo momento difficile. Pur non condividendo pubblicamente aggiornamenti, il suo sostegno silenzioso è stato fondamentale per la dama del trono over e per i loro cari.

Nel frattempo, Barbara De Santi ha ridotto significativamente la sua attività sui social network, concentrandosi esclusivamente sulla sorella e sulle sue necessità. Nonostante ciò, continua a ricevere numerosi messaggi di affetto e incoraggiamento da parte dei suoi follower. Molti fan del programma condotto da Maria De Filippi si sono stretti intorno a lei virtualmente, dimostrando quanto sia amata e sostenuta.