La vita personale di Eleonora Giorgi, le nozze con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro e i figli Andrea e Paolo

Il 3 marzo 2025, Eleonora Giorgi si è spenta all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. Nata a Roma nel 1953, proveniva da una famiglia con origini inglesi e ungheresi. La sua vita privata è stata segnata da due matrimoni: dal primo con Angelo Rizzoli è nato il figlio Andrea, e dal secondo con Massimo Ciavarro è nato Paolo. Una delle perdite più devastanti per Giorgi è stata quella del fidanzato Alessandro Momo, morto a soli 22 anni in un tragico incidente stradale.





La morte di Alessandro Momo ha avuto un impatto profondo sulla vita di Eleonora Giorgi. L’attore, noto per i suoi ruoli in film come Malizia e Profumo di donna, perse la vita mentre guidava una moto che Giorgi gli aveva prestato. Questo evento portò l’attrice a essere indagata per incauto affidamento nel 1974. In seguito, Giorgi ha rivelato di aver affrontato problemi di dipendenza dalla droga, ma ha trovato supporto nel suo primo marito, Angelo Rizzoli. “La morte di Alessandro, la solitudine, è troppo. Ma entra nella mia vita Angelo Rizzoli, un angelo per davvero,” ha dichiarato l’attrice.

Il matrimonio tra Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli si è concretizzato il 15 dicembre 1979, con una cerimonia nella cripta della Basilica di San Marco a Venezia. Un anno dopo, è nato il loro primogenito, Andrea Rizzoli. Tuttavia, la coppia ha divorziato nel 1984, in seguito allo scandalo legato alla loggia P2, che ha coinvolto Rizzoli e portato al suo arresto nel 1983. Giorgi ha ricordato quel periodo difficile: “Io ero nel pieno della mia carriera… Mio marito ridicolizzava quell’elenco della P2 e negava completamente.”

Andrea Rizzoli, il primogenito, ha scritto un memoir intitolato Non ci sono buone notizie, in cui descrive il suo rapporto con la madre e il percorso di cure a cui era sottoposta. In un’intervista al Corriere della Sera, ha affermato: “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo.”

Dopo il matrimonio con Rizzoli, Eleonora Giorgi ha sposato Massimo Ciavarro nel 1993, dopo un lungo fidanzamento iniziato sul set di Sapore di mare. Da questo matrimonio è nato Paolo. Ciavarro ha ricordato il loro primo incontro dicendo: “Non la conoscevo, ma avevo visto sue foto. Mi piaceva tantissimo.” La coppia ha vissuto per un periodo lontano dai riflettori, dedicandosi alla vita in campagna e all’apertura di un’azienda agricola. Tuttavia, nel 1996, hanno divorziato, con Giorgi che ha spiegato: “Tra noi è finita perché gli uomini dopo un po’ tendono a darti per scontata.”

Nonostante la separazione, i rapporti tra Giorgi e Ciavarro sono rimasti cordiali. Ciavarro è stato sempre al suo fianco durante la malattia e entrambi sono apparsi insieme in una puntata di Verissimo nel 2024. L’attore ha dichiarato: “All’inizio, quando mi disse del problema di salute, io non ero d’accordo a rendere tutto pubblico.”

Oltre ai suoi matrimoni, Eleonora Giorgi ha avuto altre relazioni significative. Ha raccontato di un flirt con il cantautore Pino Daniele, ricordando un incontro durante un’intervista. “Dopo la separazione ci siamo rivisti,” ha detto. Ha anche avuto una breve ma intensa storia con Massimo Troisi, descrivendo la loro connessione come una “passione improvvisa” che è sbocciata in un villaggio turistico.

Infine, Giorgi ha rivelato di aver avuto una relazione con l’attore e regista statunitense Warren Beatty. In un’intervista, ha raccontato un episodio divertente: “All’epoca ero fidanzata con Warren Beatty… due ragazzi romani, ignorando del tutto quelle tre star, si fiondarono su di me per un autografo.”