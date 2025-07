Lacrime e oro per Simone Cerasuolo ai Mondiali: “Un pensiero speciale per mio padre”

Un trionfo indimenticabile per Simone Cerasuolo, che ha scritto una pagina storica dello sport italiano vincendo la medaglia d’oro nei 50m rana ai Mondiali di nuoto 2025, disputati a Singapore. Con un tempo straordinario di 26″54, il giovane atleta di Imola, classe 2003, è diventato il primo italiano a salire sul gradino più alto del podio in questa specialità, superando avversari di altissimo livello e realizzando un sogno coltivato per anni.





Alla fine della gara, visibilmente commosso, Cerasuolo ha condiviso con i microfoni di RaiSport un momento personale che ha reso la sua vittoria ancora più significativa. Alla vigilia della finale, aveva scritto un messaggio a suo padre, confidandogli l’importanza di quel giorno per lui. “Dopo la semifinale ho scritto un messaggio a mio padre, sono anni che aspetto un momento del genere e vivo per questi momenti. Lui mi ha detto ‘oggi è il tuo giorno, se sei veramente forte la vai a vincere’. E ce l’ho fatta”, ha dichiarato l’atleta.

CAMPIONE DEL MONDOOOOO 🤩 Un’altra giornata pazzesca ai Mondiali di Singapore!!! Due ori in un’ora!!! 😯 Simone Cerasuolo è il NUOVO RE dei 50 rana!!! 👑 🗣️ “È incredibile, è stata una gara pazza. In questo momento vorrei vedere la faccia dei miei genitori!”.#ItaliaTeam… pic.twitter.com/84EuBR0hkA — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 30, 2025



La prestazione di Cerasuolo è stata impeccabile e ha lasciato il segno non solo per il risultato ottenuto ma anche per il tempo registrato, che lo ha collocato davanti al russo Kirill Prigoda, in gara sotto la bandiera degli Atleti Neutrali B, e al cinese Qin Haiyang, considerato il grande favorito della competizione. Il cinese ha chiuso con un tempo di 26″67, conquistando il bronzo, mentre l’argento è andato a Prigoda.

Dopo la premiazione, Simone Cerasuolo ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine verso le persone che lo hanno sostenuto nel corso della sua carriera. “Mi piacerebbe un sacco vedere la faccia dei miei genitori, di mio fratello e della mia fidanzata. Un anno veramente emozionante, nel percorso che mi ha portato qui. Ho una fortissima passione per questo sport, i miei genitori mi hanno trasmesso un sacco di umiltà e dedizione al lavoro. Mio padre mi dice sempre che gli uomini forti si vedono nei momenti importanti. E oggi credo di esserlo stato. Ho un sacco di pensieri in testa ora, sono contentissimo. Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che mi aiutano costantemente in questo percorso, che costantemente mi supportano”, ha affermato ai microfoni.

Il giovane nuotatore ha inoltre sottolineato quanto sia fondamentale la forza mentale nelle gare di velocità: “Sapevo che il 50 nelle finali non lo vince chi è più veloce, ma chi è più forte. Oggi lo sono stato. Oggi sono campione del mondo”.

Questa vittoria segna un momento epocale per il nuoto italiano nei 50m rana, una specialità in cui l’Italia aveva finora raccolto solo medaglie d’argento e di bronzo. Il primo podio risale al 2000 con il bronzo di Domenico Fioravanti, seguito dagli argenti di Fabio Scozzoli nel 2011 e di Nicolò Martinenghi nel 2022 e nel 2024. Ora, grazie alla straordinaria impresa di Simone Cerasuolo, l’Italia può finalmente vantare un campione del mondo in questa disciplina.

Il percorso che ha portato Cerasuolo a questo traguardo è stato lungo e ricco di sacrifici, come lui stesso ha raccontato. La dedizione al lavoro e la passione per il nuoto sono state le chiavi del suo successo, insieme al supporto costante della famiglia e delle persone a lui vicine.

La gara dei 50m rana ai Mondiali di Singapore ha rappresentato una sfida dura e avvincente, con i migliori atleti del mondo pronti a contendersi il titolo. Ma alla fine, è stato il talento e la determinazione di Simone Cerasuolo a fare la differenza, regalando all’Italia una medaglia d’oro che mancava da troppo tempo.

Con questa vittoria, il giovane talento di Imola entra ufficialmente nella storia dello sport italiano, diventando un simbolo di forza e dedizione per le generazioni future. La sua impresa sarà ricordata come uno dei momenti più emozionanti dei Mondiali di nuoto 2025 e come un traguardo fondamentale per il nuoto italiano.