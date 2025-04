Ladri in fuga forzano un posto di blocco, i carabinieri aprono il fuoco: uno è grave. Succede nel Salernitano

Momenti di alta tensione si sono verificati nella zona di Atena Lucana, in provincia di Salerno, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Un uomo è stato gravemente ferito in seguito a una sparatoria con i carabinieri. L’individuo, insieme ad altri due, si trovava a bordo di un veicolo che è risultato rubato. I tre non si sono fermati al posto di blocco istituito dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina vicino allo svincolo autostradale di Atena Lucana e hanno tentato la fuga, arrivando persino a cercare di investire uno dei militari presenti.





Durante il successivo conflitto a fuoco, uno dei tre uomini, tutti di nazionalità straniera, è rimasto ferito ed è stato trasportato in condizioni critiche presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Polla. Gli altri due individui sono stati fermati dalle forze dell’ordine. I carabinieri sospettano che il gruppo possa essere coinvolto in un’organizzazione criminale specializzata in furti di appartamento.

A causa dell’incidente, le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Atena Lucana sulla A2 sono state temporaneamente chiuse in entrambe le direzioni, dal chilometro 86,913 al chilometro 87,092. Questa misura è stata necessaria, come comunicato dall’Anas, per consentire lo svolgimento dei rilievi del caso. Per chi viaggia in uscita o in entrata, si consiglia di utilizzare gli svincoli di Polla o di Sala Consilina. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico in sicurezza e ripristinare la normale viabilità il prima possibile.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, già allertati dalla presenza di bande dedite ai furti in abitazione. Le autorità stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto e valutare eventuali ulteriori implicazioni legate all’attività criminale del gruppo.

Le indagini proseguono per determinare il collegamento tra i tre fermati e altri episodi di criminalità nella regione. Le forze dell’ordine stanno esaminando il veicolo rubato e altri elementi raccolti durante l’operazione per raccogliere prove utili all’inchiesta.

Nel frattempo, il traffico lungo l’autostrada A2 continua a essere monitorato attentamente per evitare ulteriori disagi agli utenti. Le autorità invitano gli automobilisti a seguire le indicazioni fornite sul posto e a mantenere la calma durante i controlli.

L’episodio sottolinea ancora una volta la necessità di vigilanza e coordinamento tra le forze di sicurezza per contrastare efficacemente le attività criminali e garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra le diverse agenzie coinvolte sarà fondamentale per portare a termine le indagini e prevenire ulteriori incidenti di questo tipo.