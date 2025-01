Lampedusa, affonda un barchino di migranti: 20 scomparsi e 7 tratti in salvo (tra cui un bambino senza la madre)

Ieri sera al largo di Lampedusa è avvenuto un tragico naufragio, dove un barchino pieno di migranti si è rovesciato vicino alla costa. Sette persone sono state salvate, tra cui un bambino di soli 8 anni, lasciato senza madre nelle acque agitate.





Al momento, ci sono ancora 20 dispersi, cinque donne e tre bambini. I sopravvissuti sono stati recuperati dalla motovedetta V1104 della Guardia di Finanza e trasportati nell’hotspot di Contrada Imbriacola. Anche se i sopravvissuti sono visibilmente sconvolti, le condizioni fisiche degli immigrati sono stabili.

Tra i salvati ci sono i due siriani e i due ragazzi, i due sudanesi e i due egiziani, oltre al piccolo siriano, che ha vissuto una tragedia assoluta. Il bambino viaggiava con la madre. Al momento la madre è dispersa. Il bambino è stato tenuto da un altro parente durante il naufragio, che ha fatto di tutto per salvare la vita del piccolo. Il bambino e la madre sono partiti dalla Libia per venire a sicilia e andare in Germania, dove vive il padre del piccolo.

La tragedia che ho raccontato è successo quando le onde hanno colpito la madre e il bambino è rimasto solo. Il piccolo è stato portato con gli altri immigrati nel centro di accoglienza di Lampedusa. Grazie alla Croce rossa e alla polizia, il bambino è venuto a contatto col papà in un commovente videocall.

Il tribunale per i minorenni Palermitano ha ordinato che il piccolo rimanesse per la notte a Lampedusa sotto la protezione di un parente responsabile. Domani sarà portato in un traghetto di linea. Nel frattempo, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza continuano a perlustrare la zona dove il barchino è affondato con l’aiuto di motovedette illuminate, pur nella notte fonda, per capire se ci siano eventuali naufraghi.

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha espresso le sue impressioni al riguardo, ha detto che è molto doloroso vedere persone così vicine alla salvezza spirare per forza della corrente. Oltre alla tragedia di Lampedusa, un’altra è avvenuta al largo delle coste tunisine, secondo quanto rivelato dalla Guardia Nazionale Tunisina, dove un bambino di cinque anni e un adulto di 32 anni sono annegati. Altri 17 sono stati rimproverati dalla Guardia Nazionale Tunisina. La Tunisia ha arrestato quattro sospetti. La barca è ritenuta illegale. Islamic Relief USA è alla ricerca di casi di persone attive in questa zona.