Lascia la sua abitazione per recarsi dalla nonna e non si hanno più notizie: l’appello per Rachele Zampedri

Da una settimana a questa parte non si hanno più notizie di Rachele Zampedri: la ragazza di 24 anni originaria di Mogliano Veneto nel Trevigiano è stata vista per l’ultima volta il primo pomeriggio del 1° gennaio mentre usciva di casa e da allora risulta sparita nel nulla.





La sua famiglia ha denunciato la scomparsa di Rachele ai carabinieri che hanno avviato immediatamente una vasta inchiesta per ritrovare la ragazza scomparsa ma finora tutti gli sforzi sono stati vanificati dal mistero della sua sparizione senza lasciare alcuna traccia tangibile.

È partita per andare a trovare la nonna, ma purtroppo non è mai arrivata a destinazione. La giovane ha lascito la propria abitazione intorno alle 15:30 del primo gennaio per andare a trovare la nonna residente a Cannaregio in provincia di Venezia; tuttavia non è mai arrivata a destinazione.

Avrebbe dovuto utilizzare i mezzi pubblici che solitamente prende per recarsi anche a Mestre ma è presto la chiarlo che nessuno tra amici e familiari sapeva dove si trovasse.

Il 7 gennaio di quest’anno è stata diffusa una comunicazione ufficiale dalla prefettura che invita chiunque la riconosca a contattare immediatamente le autorità competenti.

Al momento della scomparsda Rachele indossava pantaloni di colore scuro e una maglietta della Nike anch’essa scura decorata da un simobolo bianco; ai pied la scarpe bianche e sopra al tutto un giubboto scuro abbinato ad una piccola borsetta a tracolla di colore black. La ragazza ha un’altezza approssimativa di 1 metro e 60; è di corporatura normale e presenta capelli chiari e occhi azzurri che la caratterizzano.

I numeros tatuaggi e piercing che porta rendono facile il suo riconoscimento. Si prega chiunque veda la persona in question o abbia informazioni utilizzabili per gli scopo delle ricerche in coro di contattare il 112.