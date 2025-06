L’attaccante Mehdi Taremi, bloccato a Teheran a causa del conflitto tra Iran e Israele, non potrà raggiungere l’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club

L’attaccante iraniano Mehdi Taremi non potrà unirsi ai suoi compagni dell’Inter per il Mondiale per Club negli Stati Uniti a causa della difficile situazione politica e militare tra Iran e Israele. Il conflitto, scoppiato recentemente, ha portato alla sospensione dei voli in partenza dall’Iran, lasciando il giocatore bloccato nella capitale Teheran.





L’ex giocatore del Porto era pronto a partire per la California dopo aver partecipato alle qualificazioni mondiali con la sua nazionale. Tuttavia, le tensioni crescenti e i bombardamenti tra i due paesi hanno costretto le autorità iraniane a fermare il traffico aereo per motivi di sicurezza. Taremi, che si era regolarmente presentato all’aeroporto di Teheran, è stato costretto a fare ritorno a casa, senza poter imbarcarsi sul volo diretto verso gli Stati Uniti.

Il Mondiale per Club, che inizierà nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno, vedrà la partecipazione di squadre come Inter e Juventus. Tuttavia, il caso di Taremi ha attirato l’attenzione, spostando l’interesse dai preparativi sportivi alle difficoltà personali del giocatore. L’Inter, guidata da Cristian Chivu, sta mantenendo un contatto costante con il calciatore, cercando di garantire la sua sicurezza e valutando le possibilità di un suo eventuale arrivo.

La situazione ha colpito profondamente il mondo dello sport. Le immagini delle lacrime dei pallavolisti iraniani durante una partita di Nations League contro gli Stati Uniti in Brasile hanno già fatto il giro del mondo, evidenziando quanto il conflitto stia influenzando anche gli atleti. Ora, il caso di Taremi rappresenta un ulteriore esempio delle difficoltà che gli sportivi iraniani stanno affrontando in questo periodo.

L’Inter, nel frattempo, si prepara ad affrontare il torneo con una rosa ridotta nel reparto offensivo. Con l’assenza di Taremi e gli addii di Correa e Arnautovic, oltre ai titolari Lautaro e Thuram, l’unica opzione disponibile per l’attacco è Sebastiano Esposito, rientrato dal prestito all’Empoli. Il giovane attaccante potrebbe avere un ruolo chiave nelle prime partite della fase a gironi contro i messicani del Monterrey.

Anche il fratello di Sebastiano, Pio Esposito, è attualmente indisponibile a causa di un infortunio subito durante la stagione in Serie B con La Spezia. Il suo ritorno in campo è previsto solo per la terza partita della fase a gironi, lasciando Sebastiano come unica alternativa per l’attacco nerazzurro nelle prime due partite.

Il Mondiale per Club rappresenta un’importante occasione per le squadre italiane di mettersi in mostra a livello internazionale. Tuttavia, per l’Inter, la priorità rimane la sicurezza del proprio giocatore. “In questo momento qualsiasi cosa viene in secondo piano”, ha dichiarato una fonte vicina al club nerazzurro. La speranza è che Mehdi Taremi possa presto raggiungere i suoi compagni e contribuire al successo della squadra.

Nonostante le difficoltà, l’Inter si presenta al torneo con alcune novità nella rosa. Gli arrivi di Sucic e Luis Henrique potrebbero rappresentare un valore aggiunto nel corso della competizione. Entrambi i giocatori sono attesi al debutto nella prima partita della fase a gironi. La squadra di Cristian Chivu punta a ottenere il massimo risultato possibile nonostante le limitazioni attuali.