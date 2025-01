Laura Fenaroli: la mamma coraggiosa morta per proteggere la figlia

La morte improvvisa di Laura Fenaroli, avvenuta domenica 26 gennaio, lascia la piccola figlia senza madre e una comunità in lutto. La causa del decesso è ancora in fase di accertamento.

Un dramma che ha scosso profondamente la comunità di Arco e non solo. Laura Fenaroli, una donna di 41 anni, è stata trovata senza vita domenica 26 gennaio dalla sua bambina di soli 8 anni. La piccola ha scoperto il corpo esanime della madre nella sua camera da letto e ha subito chiesto aiuto ai vicini. Nonostante l’intervento dei sanitari, per Laura non c’era più nulla da fare.





Laura Fenaroli si era recata il giorno precedente alla guardia medica per forti dolori al petto e difficoltà respiratorie. Il medico le aveva consigliato di andare al pronto soccorso, ma la donna, preoccupata per la figlia, aveva scelto di rimandare la visita, rimanendo accanto alla bambina. Una decisione che, purtroppo, si è rivelata fatale.

Quando la figlia ha trovato la madre priva di vita, ha subito allertato i vicini, che a loro volta hanno chiamato i soccorsi. I paramedici, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Laura. La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Arco, che è rimasta colpita dalla prematura morte della donna.

Pochi giorni prima della tragedia, Laura aveva festeggiato il suo compleanno, condividendo su Facebook un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile, soprattutto nella vita della sua piccola figlia.

Secondo quanto riportato da TrentoToday, inizialmente la bambina è stata affidata ai servizi sociali, ma si prevede che sia una zia a prendersi cura di lei nel lungo periodo. La notizia della morte di Laura ha suscitato commozione anche tra i politici locali. Il medico e candidato sindaco di Arco, Alessandro Amistadi, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: “La prematura scomparsa di Laura Fenaroli ha profondamente colpito tutta la nostra comunità. La nostra solidarietà va soprattutto alla piccola, a cui desideriamo offrire il nostro affetto e sostegno in questo momento così difficile.”

I funerali di Laura Fenaroli si svolgeranno nella sua città natale, Bergamo, e saranno un’occasione per la comunità di renderle omaggio e stringersi intorno alla sua famiglia, in particolare alla bambina, che ora dovrà affrontare un futuro senza la sua mamma.

Arco e i suoi abitanti sono scossi da questa tragedia, che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che conoscevano Laura e la sua famiglia. La comunità è unita nel dolore, ma anche nel desiderio di sostenere la piccola figlia di Laura, in un momento di profondo lutto.