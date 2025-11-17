Le gemelle Kessler trovate senza vita a 89 anni: le cause del decesso indicano un “suicidio assistito”





Le leggendarie gemelle Alice ed Ellen Kessler, celebri nel panorama dello spettacolo tedesco, sono state rinvenute senza vita nella loro abitazione a Grünwald, una località nei pressi di Monaco di Baviera, in Germania. La polizia ha avviato un’indagine immediata per accertare le cause del decesso, mentre la notizia della loro scomparsa ha iniziato a diffondersi rapidamente attraverso i principali media.





Le due artiste, che vivevano insieme in una casa bifamiliare dal 1986, sono state trovate senza vita nella giornata di lunedì. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui il quotidiano Bild, sarebbe emerso che si è trattato di un caso di “suicidio assistito”, come confermato da informazioni provenienti dalla polizia criminale.

Nel corso degli anni, Alice ed **Ellen Kessler hanno affrontato il tema della morte e della loro esistenza simbiotica con grande apertura. In un’intervista rilasciata a Chi nel 2012, avevano affermato: “Se una di noi si ridurrà allo stato vegetativo, l’altra l’aiuterà a uscire di scena. Serenamente. Non sopporteremmo l’idea di vederci soffrire”. Più recentemente, avevano dichiarato alla Bild la loro volontà di essere sepolte insieme: “Unite nella morte. È così che vorremmo. Ed è ciò che abbiamo stabilito nei nostri testamenti”.

La legislazione tedesca sul fine vita è cambiata nel 2020, introducendo nuove norme in materia di eutanasia. Attualmente, la legge consente la “morte assistita” in base a una sentenza della Corte Costituzionale, ma solo in determinate circostanze. La persona deve essere maggiorenne, avere capacità giuridica e agire di propria volontà. Chi assiste nella morte non può eseguire direttamente l’atto letale, poiché ciò sarebbe considerato “eutanasia attiva”, una pratica vietata.

Le gemelle Kessler hanno avuto un impatto significativo nel mondo dello spettacolo italiano, giungendo in Italia all’inizio degli anni Sessanta. Hanno partecipato a numerosi varietà televisivi, tra cui quelli diretti da Antonello Falqui. La loro fama è cresciuta grazie alle coreografie di Don Lurio e ai brani che hanno interpretato, come Pollo e champagne e Concertino. Il loro ingresso nel famoso varietà Studio Uno le ha rese icone, con la celebre sigla Da-da-un-pa che ha segnato un’epoca.

Nel corso della loro carriera, le gemelle hanno anche recitato nel cinema, partecipando a film diretti da Dino Risi e lavorando al fianco di attori del calibro di Alberto Sordi. Hanno anche avuto una carriera teatrale significativa, esibendosi in opere ispirate al teatro di Brecht.

Dopo un ventennio di successi in Italia, le gemelle Kessler sono tornate in Germania nel 1986, ma hanno continuato a mantenere legami con il paese, partecipando a eventi e programmi televisivi. Nel 2014, sono state anche ospiti al Festival di Sanremo, un ulteriore riconoscimento della loro carriera duratura.

La loro vita è stata caratterizzata da una forte connessione, sia professionale che personale, e la loro decisione di affrontare la morte insieme riflette il legame profondo che le univa. La notizia della loro morte ha suscitato un’ondata di tristezza tra i fan e i colleghi, che ricordano con affetto il contributo significativo delle gemelle al panorama culturale.



