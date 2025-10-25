Le risorse sbarcate a Lampedusa? Non solo migranti: anche armi da guerra a bordo! Scoperto un razzo, dicono i finanzieri





Un episodio inquietante si è verificato a Lampedusa, dove un barcone di migranti ha rivelato la presenza di un razzo, descritto come “quelli da guerra”, durante un controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza. Il ritrovamento è avvenuto lunedì scorso, ma l’informazione è rimasta riservata fino a stamattina, quando un forte boato ha allarmato gli abitanti dell’isola. Il razzo è stato fatto brillare solo dopo alcuni giorni dal ritrovamento, suscitando interrogativi sulla sicurezza e sulle operazioni di soccorso in mare.





Intanto, una delegazione di deputati è arrivata sull’isola per una missione ufficiale. Nazario Pagano, presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha sottolineato l’importanza di Lampedusa come “frontiera estrema dell’Europa” e come una delle principali porte d’ingresso al continente. Durante la visita, ha dichiarato: “Qui si misura la capacità dell’Italia e dell’Unione Europea di coniugare la tutela dei diritti fondamentali con l’applicazione rigorosa delle norme in materia di immigrazione, asilo e gestione delle frontiere”.

La missione ha permesso ai deputati di osservare come la gestione dei flussi migratori sull’isola avvenga secondo standard elevati. Pagano ha evidenziato il coordinamento tra le autorità nazionali ed europee in tutte le fasi del processo, dal soccorso in mare all’assistenza medica, fino all’identificazione e al trasferimento dei migranti. Ha affermato che “la permanenza media nel centro si è così ridotta a 24-36 ore”, un risultato ottenuto grazie all’impegno di diverse istituzioni e organizzazioni.

Il presidente ha espresso gratitudine verso il personale del Ministero dell’Interno, delle Forze di polizia, dell’Aeronautica militare, della Guardia Costiera, dei Carabinieri, di Frontex, dell’Agenzia europea per l’asilo, di Europol, dell’UNHCR, dell’OIM, della Croce Rossa Italiana e delle ONG, affermando: “A tutti loro desidero esprimere, a nome mio e della Commissione, la più sincera riconoscenza”.

L’episodio del razzo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei migranti e sulla possibilità che vi siano elementi di rischio all’interno dei barconi che arrivano sulle coste italiane. Le autorità stanno indagando per comprendere le circostanze del ritrovamento e verificare se ci siano altri oggetti pericolosi a bordo delle imbarcazioni. È fondamentale garantire la sicurezza non solo dei migranti, ma anche della popolazione locale.

Lampedusa, con la sua posizione geografica strategica, continua a essere un punto cruciale per le politiche migratorie europee. La presenza di oggetti potenzialmente pericolosi come un razzo su un barcone di migranti mette in evidenza le complessità legate alla gestione delle frontiere e al soccorso in mare. Le autorità sono chiamate a garantire che i controlli sui migranti siano efficaci e che la sicurezza di tutti sia una priorità.

Il ritrovamento del razzo ha suscitato reazioni tra la popolazione locale, che si è mostrata preoccupata per la sicurezza dell’isola. Molti residenti hanno espresso la necessità di un maggiore monitoraggio delle imbarcazioni che arrivano a Lampedusa e di un’attenzione particolare alla sicurezza durante le operazioni di soccorso. La comunità è consapevole delle sfide che derivano dall’accoglienza dei migranti e della necessità di bilanciare i diritti umani con la sicurezza pubblica.



