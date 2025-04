Lettera d’amore di Giorgia a Emanuel Lo a Verissimo: “Sei meraviglioso”, lui si commuove

Durante la puntata del 13 aprile di Verissimo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono intervenuti in collegamento dallo studio di Amici, condividendo dettagli sulla loro carriera e il loro coinvolgimento nel programma. I due professori, parte integrante del talent show da diversi anni, hanno parlato delle sfide affrontate nel corso delle settimane, tra cui i guanti di sfida che li vedono opporsi ai colleghi Pettinelli, Lettieri, Zerbi e Celentano.





Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, ha scherzato con i due, definendoli “performer” e sottolineando come Anna Pettinelli stia mettendo alla prova le loro abilità. Emanuel Lo ha ricordato un’esibizione particolarmente audace, in cui si è esibito a torso nudo: “Ci ha messo alla prova, sta iniziando a crederci. Questo mi piace e mi spaventa anche. Che novità che ho mostrato gli addominali. Non era un guanto sensualità, c’era Rudy di mezzo”, ha commentato.

Nel corso dell’intervista, Toffanin ha chiesto ai due insegnanti se i loro figli intendano seguire le loro orme nel mondo dello spettacolo. Cuccarini, madre di quattro figli, ha spiegato che per ora hanno scelto percorsi diversi: “Ballano e cantano per diletto, ma non hanno mai scelto di farlo come professione. Hanno assorbito tanto del mio lavoro, sono stati tanto orgogliosi di me, ma hanno anche capito i sacrifici che richiede. Se non hai la passione, non ha senso. Sono contenta che abbiano scelto strade diverse”.

Anche Emanuel Lo ha parlato del figlio Samuel, avuto con la compagna Giorgia. Attualmente, il ragazzo di 15 anni è appassionato di calcio, anche se durante il lockdown aveva mostrato interesse per la breakdance. “Per lui adesso esiste solo la palla da calcio. Quando c’era il Covid, si è appassionato alla breakdance, era predisposto, ma poi ha abbandonato tutto. Sono molto felice di lui, possiamo parlare di tutto a casa”.

Un momento particolarmente emozionante è stato quando Giorgia ha sorpreso Emanuel Lo con una lettera d’amore, letta in diretta durante la trasmissione. La cantante ha espresso i suoi sentimenti con parole toccanti: “Dopo tutti questi anni riusciamo ancora a sorprenderci e ridere insieme e a scoprire cose nuove ogni giorno. Sei un uomo meraviglioso e non parlo solo degli addominali perché, come dice la canzone, oltre agli addominali c’è di più”. Emanuel Lo, visibilmente commosso, ha risposto: “Stupenda, bellissima, in questa lettera la ritrovo e mi ci ritrovo. Quello che noi siamo e che abbiamo da 22 anni è profondo. Ci lega un amore profondo che viviamo con ironia. È una lettera bellissima e ogni parola è un sorriso e una lacrima”.

Cuccarini ha commentato l’affiatamento della coppia, evidenziando come, nonostante i rispettivi impegni lavorativi, riescano a mantenere una forte connessione: “Li vedo tanto affiatati e tanto vicini, malgrado i lavori li tengano distanti”.