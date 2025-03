Lisa dopo il trionfo a Ora o mai più: ‘Masini mi ha delusa, il premio mi porta sfortuna e l’ho messo in vendita

Lisa, nota per la sua partecipazione alla prima edizione di Ora o mai più, ha recentemente rilasciato un’intervista a Massimo Falcioni, in cui ha condiviso il suo disappunto per le opportunità mancate dopo la vittoria. La cantante si aspettava un rilancio della sua carriera, ma ha trovato le porte chiuse: “Mi aspettavo il rilancio, invece senza motivo ho trovato le porte chiuse. Mi assicurarono che il vincitore avrebbe avuto la possibilità di fare tante belle cose. C’è stata una chiusura nei miei riguardi, vorrei capire il perché”.





La sua partecipazione al programma nel 2018 era stata vista come un’opportunità di rinascita, ma le promesse fatte non si sono concretizzate. In un’intervista a TvBlog, Lisa ha dichiarato: “Portai in video tutta la mia vita e svelai anche il lato più intimo della malattia. Ero felice, avevo una meravigliosa orchestra ad accompagnarmi. Vallesi ci è tornato come ospite a Sanremo, io nemmeno quello. Non ho mai capito il motivo di questa chiusura”.

La cantante ha inoltre criticato l’industria musicale, sostenendo che spesso non mantiene le promesse fatte agli artisti: “Mi sono fidata di un progetto che sembrava cucito su misura per dare una seconda chance a noi cantanti, ma alla fine è stato solo fumo negli occhi”.

Un aspetto che ha colpito Lisa è il comportamento del suo coach, Marco Masini. Nonostante la bella energia che avevano condiviso durante il programma, Lisa ha notato una mancanza di comunicazione dopo la fine dello show: “C’era una bella energia, eppure una volta finito tutto non mi ha mai invitata nemmeno ad un suo live come ospite. Strano atteggiamento per uno che ha subìto l’allontanamento forzato dalle scene per motivi che ritengo assurdi. Da lui in particolar modo mi sarei aspettata più empatia, sincerità e protezione”.

Interrogata sul motivo della sua partecipazione a Ora o mai più, Lisa ha spiegato che era stata cercata da una nota agenzia e che il suo manager le aveva proposto di svolgere i provini per il programma. “Essendo caratterialmente propositiva non intesi il titolo ‘Ora o mai più’ come un’ultima chance, bensì come un ‘qui ed ora’. Ho pensato: ‘Carpe diem’. Dissi subito di sì e fu una bellissima avventura”.

Tuttavia, dopo la vittoria, Lisa ha vissuto un periodo di stallo nella sua carriera. “Dopo questo programma ho subìto uno stop che non mi so spiegare. Gli altri stanno lavorando, mentre nel mio caso le porte sono chiuse. È incomprensibile, penso che meriterei più spazio. Se avessi fatto qualcosa di male lo capirei, ma non credo di avere mai avuto atteggiamenti sbagliati”.

In un gesto simbolico, ha deciso di mettere in vendita il premio vinto: “Quindi mi son detta: ‘Vendiamo ’sto trofeo, portasse mica sfiga!’”. Questo atto rappresenta il suo desiderio di liberarsi da una situazione che percepisce come negativa.

La vicenda di Lisa mette in luce le difficoltà che molti artisti affrontano nel mondo della musica e dello spettacolo. Nonostante il successo ottenuto, spesso le aspettative non vengono soddisfatte, lasciando i vincitori a interrogarsi sulle ragioni di tali delusioni. La sua testimonianza è un richiamo all’attenzione su come le promesse fatte durante i programmi di talent show possano non trovare riscontro nella realtà, creando frustrazione e disillusione tra gli artisti.