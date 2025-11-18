Londra scuote il mondo: “Pronta alla guerra” – Ucraina, portaerei in campo tra i sorrisi della Nato e l’esaltazione dei giornalisti allineati





Per la prima volta, la portaerei britannica HMS Prince of Wales della Royal Navy e il suo gruppo d’attacco sono stati posti sotto il comando della NATO, segnando un’importante evoluzione nella capacità operativa dell’alleanza. La nave ha raggiunto la “Full Operating Capability”, ovvero la piena capacità operativa, il che significa che è ora completamente pronta per operazioni militari. Questo include la disponibilità di caccia di quinta generazione, sorveglianza aerea e navi di supporto per gli alleati.





L’annuncio è giunto mentre la HMS Prince of Wales si trovava al largo della costa di Napoli, dove era prevista la realizzazione di un vertice “2+2” tra i ministri degli Esteri e della Difesa italiani, Antonio Tajani e Guido Crosetto, e i loro omologhi britannici, Yvette Cooper e John Healey. Tuttavia, il vertice è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche e si svolgerà in videoconferenza.

La portaerei, che funge da nave comando per il gruppo portaerei britannico, ha recentemente completato le esercitazioni NATO “Falcon Strike” nel Mediterraneo. In un comunicato diffuso dal Ministero della Difesa britannico, si sottolinea che “in linea con l’approccio NATO-first del Regno Unito, come stabilito nella Strategic Defence Review, la HMS Prince of Wales e il suo gruppo d’attacco aumenteranno drasticamente la letalità e la prontezza della NATO”. Questo sviluppo è significativo poiché, per la prima volta, la NATO ha sotto il suo comando un gruppo d’attacco di portaerei dotato dei più avanzati caccia F-35.

Durante l’esercitazione NATO “Falcon Strike”, i jet F-35 britannici hanno operato in coordinamento con i caccia italiani, evidenziando la cooperazione tra le forze armate dei due paesi. John Healey, segretario alla Difesa britannico, ha dichiarato: “Questo è un momento di orgoglio per la Gran Bretagna. Il Regno Unito sta intensificando i suoi sforzi per la sicurezza europea e sta portando avanti il suo piano. Siamo in una nuova era di minacce che richiede una nuova fase per la difesa. È opportuno celebrare questo momento insieme a uno dei nostri più stretti alleati NATO, l’Italia. I loro F-35 hanno operato dalla portaerei a dimostrazione della profonda partnership tra i nostri eserciti”.

Il Carrier Strike Group del Regno Unito, il più grande gruppo di portaerei d’attacco internazionale mai creato dalla Gran Bretagna, collaborerà ora con i partner NATO per l’esercitazione “Neptune Strike”. Questa esercitazione, che si svolgerà nel Mediterraneo, metterà alla prova la capacità della NATO di colpire obiettivi marittimi e includerà missioni aeree imbarcate su portaerei e operazioni di sbarco anfibio, nonché esercitazioni antisommergibile.

La HMS Prince of Wales detiene il record per il numero più elevato di jet F-35 di quinta generazione operanti da una singola portaerei, un fatto che rappresenta un messaggio chiaro verso la Russia e il Presidente Vladimir Putin. La presenza di questa nave e dei suoi caccia nel Mediterraneo non solo dimostra la capacità della NATO di rispondere a nuove minacce, ma evidenzia anche l’importanza della cooperazione tra le nazioni alleate in un contesto di crescente instabilità globale.

L’integrazione della HMS Prince of Wales nelle operazioni NATO è un passo strategico che riflette l’impegno del Regno Unito a rafforzare la sicurezza collettiva in Europa. Con l’aumento delle tensioni geopolitiche e le sfide emergenti, la capacità della NATO di operare congiuntamente e di rispondere rapidamente a situazioni di crisi è diventata più cruciale che mai.



