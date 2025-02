Lorenzo, Eva e Mariavittoria spariscono dal Grande Fratello: cosa è successo dietro le quinte?

Durante la puntata del 3 febbraio 2025 del Grande Fratello, un episodio insolito ha suscitato curiosità e polemiche tra il pubblico. Tre concorrenti, Lorenzo, Eva e Mariavittoria, sono improvvisamente spariti dalla circolazione, lasciando i telespettatori a chiedersi cosa fosse accaduto.





Durante la diretta, le telecamere hanno smesso di inquadrarli, creando un vuoto che ha subito attirato l’attenzione. Alfonso Signorini non ha tardato a notare l’assenza dei tre e ha chiesto loro spiegazioni non appena sono tornati in studio. Lorenzo ha cercato di giustificarsi, affermando che erano semplicemente andati in bagno, ma la sua risposta non ha convinto molti telespettatori.

Il mistero della loro scomparsa è esploso sui social, dove i fan del programma hanno iniziato a ipotizzare che i tre concorrenti stessero organizzando qualcosa in segreto, magari discutendo le strategie per le nomination. Su Twitter e Facebook, i commenti sono stati unanimi: “E comunque MaVi, Lollo ed Eva erano in bagno per le nomination e nessuno me lo toglie dalla testa!” e “Quindi la Grimaldi faceva la pipì nel wc, MaVi nel bidet o viceversa, ho perso un passaggio, nel bagno erano tre”.

Questo ha sollevato numerosi dubbi e polemiche tra i telespettatori, che ora aspettano ulteriori spiegazioni da parte di Lorenzo, Eva e Mariavittoria nelle prossime puntate. Il mistero rimane, e la curiosità cresce: cosa stava accadendo davvero in quel bagno?