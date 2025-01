Lorenzo pronto a lasciare il Grande Fratello: il malessere legato al ripescaggio sconvolge i fan e Alfonso Signorini

Il modello Lorenzo Spolverato medita l’abbandono definitivo del Grande Fratello: la decisione sul ripescaggio di sei concorrenti ha creato forte tensione nella Casa. La situazione nella Casa del Grande Fratello diventa sempre più tesa. Dopo la puntata in diretta, Lorenzo Spolverato ha rivelato un malessere crescente, paventando la possibilità di abbandonare il reality. Il modello, in un confronto con la compagna d’avventura Chiara, ha annunciato di voler aspettare giovedì 23 gennaio per poi decidere se lasciare definitivamente il programma.





La confessione di Lorenzo: “Giovedì me ne vado”

Lorenzo ha scelto di isolarsi con Chiara per condividere il suo disagio, e le sue parole sono state inequivocabili:

“Aspetto giovedì, vedo cosa accadrà e poi lascio per sempre il programma.”

Questa dichiarazione ha suscitato panico tra i fan del modello, preoccupati per il suo possibile abbandono improvviso. Alla base di questa decisione ci sarebbe la scelta del Grande Fratello di ripescare sei concorrenti eliminati, di cui quattro rientreranno ufficialmente in gioco.

Le ragioni del malessere

Lorenzo sembra essere molto infastidito dalla decisione della produzione, ritenendo che il ripescaggio alteri gli equilibri della Casa e penalizzi i concorrenti rimasti in gioco dall’inizio.

Secondo quanto riportato dal sito Tutto Sul Gossip, questa non è la prima volta che Lorenzo esprime la volontà di lasciare il reality. Tuttavia, questa volta il suo malessere appare più forte e la decisione sembra essere già maturata.

Un colpo per il programma e Alfonso Signorini

Se Lorenzo confermerà la sua decisione nella puntata di giovedì, l’abbandono rappresenterebbe un duro colpo per il Grande Fratello e per il conduttore Alfonso Signorini. La produzione sperava che il ripescaggio portasse nuova linfa al reality, ma questa mossa potrebbe invece allontanare uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico.

L’attesa per la puntata di giovedì

Il pubblico resta in attesa di capire se Lorenzo darà seguito alle sue parole. La puntata di giovedì si preannuncia decisiva per il futuro del modello all’interno del Grande Fratello e per le dinamiche della Casa.

Per ora, una cosa è certa: la tensione è alle stelle, e la decisione finale di Lorenzo potrebbe cambiare radicalmente il corso di questa edizione del reality.