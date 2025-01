Lorenzo solleva dubbi sull’eliminazione di Helena al Grande Fratello: c’è qualcosa di più dietro la sua uscita?

L’uscita di Helena dal Grande Fratello è stato uno degli argomenti più dibattuti tra i fan dello show. La gente sembrava grattarsi la testa dopo che è stata sfrattata, e Lorenzo, un altro coinquilino, ha sparato altri colpi con un particolare filo di conversazione sulla questione tra Shaila, Tommaso e Mariavittoria. Ho la sensazione che ci sia molto di più di quello che è stato in diretta nell’uscita di Helena e penso anche che persino Lorenzo, che ha messo in gioco la produzione, sembrasse insinuare che ci fosse una specie di “piano” da parte degli autori. Forse hanno ragione.





Lorenzo e le sue dichiarazioni su Helena

La discussione tra gli avventurieri ha preso una strana piega alla menzione di Helena. Questa notizia ha fatto sì che Lorenzo tirasse fuori che il viaggio di Helena attraverso la casa del Grande Fratello fosse “la fine della linea”. Tuttavia, non si è fermato lì. La modella ha continuato il suo filo di pensiero, dicendo che la casa aveva cercato di farle capire che aveva bisogno di mettersi in discussione, ma lei non avrebbe fatto nulla e sarebbe cambiata. “Se la casa cerca di farti capire che devi mettere in discussione te stesso e tu non lo fai, più aggiungi vibrazioni attitudinali, uno più uno ti porta a cose del genere”, ha detto Lorenzo, suggerendo che sebbene fosse il comportamento di Helena, ma forse anche la sua innata resistenza al cambiamento che ha contribuito alla sua espulsione.

Ma Lorenzo è andato oltre la semplice condanna di Helena per ciò che ha fatto e ha osservato che la sua eliminazione potrebbe essere stata provocata dal mondo esterno; la volontà dello spettacolo di comunicare qualcosa alla società. Per essere precisi, Lorenzo ha detto, “Voglio dire, dal mio punto di vista, se non avesse preso quella strada con Jessica, avrei comunque permesso a Helena di rimanere nel gioco. Come lanciare un bollitore a Jessica, per l’amor di Dio”, “Sì, forse qualcuno si sarebbe fatto da parte”, ha ammesso Lorenzo. Tuttavia ha immediatamente aggiunto “Ma deduco che avevano qualcosa da mostrare e lo stavano mostrando; quindi Helana è stata eliminata”.

I social media rispondono a ciò che dice Lorenzo

Le parole di Lorenzo hanno acceso un ampio dibattito su X, con molti che hanno immediatamente collegato il suo commento a una possibile influenza della produzione nel televoto. Molti utenti si sono rivolti a X, in particolare a X, per commentare la sua affermazione, interpretando le sue parole come un’inferenza secondo cui la produzione del Grande Fratello forse ha avuto un ruolo nella decisione di eliminazione di Helena. Una reazione popolare tra i fan è stata quella di credere che “la produzione abbia seriamente bisogno di ripulire il pasticcio”, scegliendo prima qualcuno con “buone maniere” che potrebbero offuscare l’immagine dello show.

La prospettiva di Lorenzo che considera l’eliminazione di Helena come una mossa pianificata dai produttori ha ricevuto un’accettazione considerevole da un gran numero di spettatori che, tra le righe, hanno ricevuto la convalida di una congettura che circolava da tempo. “GF ha dovuto dimostrare qualcosa per ripulire il programma e l’hanno lasciata uscire”, ha letto un utente, forse indicando quanto la “mano” della produzione potrebbe aver influenzato il verdetto nonostante il fatto che, inizialmente, si sosteneva che solo il televoto avrebbe deciso.

Se Helena se ne fosse andata come una cospirazione della produzione del Grande Fratello, allora questo solleva la questione di fino a che punto il gioco sia truccato. I fan dello show sono sempre stati curiosi di sapere quanto “dietro le quinte” possa guidare gli eventi, e questa nuova dichiarazione di Lorenzo non farà che alimentare le fiamme di un dibattito che infuria da tempo immemorabile.