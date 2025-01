Luca Calvani sotto attacco al Grande Fratello: il diario segreto e le rivelazioni di Jessica Morlacchi

La tensione tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi cresce, rivelazioni sul diario segreto dell’attore e le sue cifre guadagnate al Grande Fratello. Scopri cosa sta succedendo nella casa.

Luca Calvani è uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello, grazie a diverse dinamiche che hanno acceso il dibattito. Tra lite con l’ex amica Jessica Morlacchi, il clamoroso biglietto-gate e l’ultima nomination che lo mette a serio rischio eliminazione, l’attore non sta vivendo un momento facile. Dall’uscita della puntata di giovedì, infatti, i sondaggi lo vedono come il concorrente meno votato, il che potrebbe portarlo all’uscita dalla casa.





Le cose si complicano ulteriormente con il ritorno di Jessica nel gioco, grazie al ripescaggio. La tensione tra i due è palpabile: non si parlano e si tengono lontani, circondandosi di altri compagni di gioco. Jessica passa del tempo con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, e proprio a quest’ultima ha rivelato tutti i problemi che ha avuto con Luca.

Pamela, che aveva già portato alla luce il famoso bigliettino segreto scambiato tra Luca e Enzo Paolo Turchi, ha fatto una clamorosa rivelazione: ha visto il diario di Luca, in cui annota nel dettaglio tutti i soldi guadagnati dal momento in cui è entrato nella casa del Grande Fratello. Pamela, sorpreso da questa scoperta, ha condiviso questa informazione con Mariavittoria Minghetti.

Dopo aver raccontato che non prova più nulla per Luca e che ormai “mi sta proprio sulle scatole”, Jessica ha continuato a lanciare frecciatine nei suoi confronti. “Luca pensa di essere il campione mondiale di tutto”, ha affermato. Poi, un’ulteriore confidenza di Pamela ha scatenato la curiosità di Jessica, che ha ascoltato incredula: “Luca le ha fatto vedere tutto il suo diario, dove ha scritto tutti i soldi che ha guadagnato finora stando dentro questa casa.”

La rivelazione continua con dettagli: “Lui ha scritto nel diario, i soldi che ha preso fino a questo momento. Come non hai capito? Non ti ricordi che lui ha questo…”. La frase, però, è stata interrotta dalla regia, lasciando un po’ di mistero su questo “diario-gate” che potrebbe essere l’ennesima novità nella casa più spiata d’Italia.

Luca si trova quindi a dover fronteggiare un nuovo scandalo, che va ad aggiungersi alla serie di situazioni controverse che ha vissuto nel corso della sua permanenza al Grande Fratello. Se la vicenda del biglietto segreto aveva già acceso le discussioni, ora il diario segreto potrebbe essere l’ennesimo colpo di scena che terrà i telespettatori con il fiato sospeso. Cosa nasconde davvero Luca? E come reagiranno gli altri concorrenti quando scopriranno tutti i dettagli su quanto guadagnato finora?