L’uomo tatuato ‘Alieno Nero’ non riesce a trovare lavoro a causa del suo aspetto, ecco com’era prima.

Anthony Loffredo, noto come “Black Alien”, è un artista francese che ha intrapreso un estremo percorso di modificazione corporea per trasformare il proprio aspetto in quello di un essere extraterrestre.





Questa metamorfosi ha comportato numerose procedure, tra cui l’amputazione di alcune dita, la rimozione del naso, delle orecchie e del labbro superiore, la biforcazione della lingua, l’inserimento di impianti sottocutanei e la copertura quasi totale del corpo con tatuaggi neri, inclusi gli occhi.

Nonostante abbia guadagnato una notevole popolarità sui social media, con oltre un milione di follower su Instagram, Loffredo ha dichiarato di affrontare difficoltà significative nella vita quotidiana a causa del suo aspetto. Ha riferito di essere stato rifiutato in ristoranti, di avere problemi nel trovare lavoro e di incontrare ostacoli anche in attività comuni, come chiamare un taxi o aprire un account online, poiché il suo volto modificato non viene riconosciuto dai sistemi di verifica.

In un’intervista, Loffredo ha espresso che, sebbene le modifiche gli abbiano permesso di sentirsi più in sintonia con se stesso, riconosce le sfide che esse comportano nella società. Ha affermato: “È una lotta quotidiana, perché ogni giorno incontri nuove persone che non capiscono e che vogliono giudicare”.

Nel dicembre 2023, Loffredo ha annunciato la conclusione del suo “Black Alien Project”, dichiarando che il progetto aveva perso significato per lui. Ha condiviso immagini che mostrano una trasformazione personale significativa e ha spiegato la sua decisione di interrompere ulteriori modifiche.

La storia di Anthony Loffredo solleva interrogativi sul concetto di identità, sull’accettazione sociale e sui limiti dell’autodeterminazione corporea. Mentre alcuni lo vedono come un’icona di espressione personale, altri mettono in discussione le implicazioni delle sue scelte estreme.