Malore per un ragazzo sulla metro milanese: salvato grazie a una passeggera medico e a un lavoratore Atm

Malore in metropolitana a Milano: un giovane salvato grazie all’intervento tempestivo di una dottoressa e un dipendente Atm

Un episodio di grande preoccupazione si è verificato questa mattina nella metropolitana di Milano: un uomo di 27 anni ha accusato un malore mentre viaggiava sulla linea M3, la metro gialla, in direzione Duomo. Fortunatamente, la situazione è stata affrontata prontamente grazie all’intervento di una dottoressa presente sul convoglio e di un dipendente Atm, che hanno fornito un soccorso immediato al giovane.





Secondo le prime ricostruzioni, il malore si è manifestato attorno alle 8:30 di mercoledì 22 gennaio. La dottoressa, che viaggiava sullo stesso treno, ha prontamente prestato il primo soccorso al giovane passeggero, permettendo di guadagnare tempo prezioso. Una volta giunti alla stazione Duomo, l’intervento è stato rafforzato da un agente di sicurezza di Atm, un uomo di 47 anni, che da sette anni lavora per la compagnia di trasporti. Il vigilante ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco sul 27enne, proseguendo fino all’arrivo dei soccorsi.

Nel frattempo, i paramedici del 118 erano stati allertati e sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a stabilizzare il giovane e a trasportarlo in ospedale in codice giallo. Il paziente è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti. L’incidente ha causato una sospensione temporanea della circolazione sulla linea M3, precisamente tra Porta Romana e Centrale, per circa 30 minuti.

Questo malore non è stato l’unico episodio di emergenza sanitaria verificatosi nella metropolitana di Milano questa mattina. Già alle 6:10, una donna di 57 anni aveva accusato un malore nella stazione Lanza, sulla linea M2. Alle 8:20, un altro passeggero è stato soccorso alla fermata M5 Zara, in direzione San Siro, e poco dopo, alle 8:26, un uomo di 53 anni ha avuto un malore alla fermata M1, in direzione Bisceglie.

L’intensivo lavoro dei soccorritori e degli operatori Atm ha permesso di gestire queste situazioni di emergenza, che hanno dimostrato quanto siano fondamentali la prontezza e la professionalità del personale nelle stazioni e sui treni delle metropolitane milanesi.