Mamma e figlia di pochi mesi cadono dal balcone a Messina. La piccola è in gravi condizioni, mentre si indaga sulle cause dell’accaduto

Una tragedia si è consumata a Messina, dove una donna di 40 anni e la sua bambina di pochi mesi sono precipitate dal balcone del loro appartamento situato al primo piano di una palazzina nel quartiere di S. Lucia, sopra Contesse. L’incidente, avvenuto per motivi ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, che hanno trasportato entrambe in codice rosso al Policlinico della città.





Le condizioni della neonata sono particolarmente critiche. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla, ma la situazione rimane grave. Anche la madre è ricoverata, ma le sue condizioni sembrano meno preoccupanti rispetto a quelle della piccola.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alle indagini, al momento della caduta il padre della bambina non si trovava in casa. L’uomo, impiegato presso una ditta di cancelli elettronici, è stato subito informato dell’accaduto dopo il ricovero della moglie e della figlia. La donna, casalinga di 40 anni, soffrirebbe di depressione post parto, una condizione che potrebbe aver avuto un ruolo nella dinamica dell’incidente. Tuttavia, gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, le volanti e la squadra mobile per i rilievi e le indagini necessarie. Gli investigatori stanno cercando di comprendere se si sia trattato di un tragico incidente o se vi siano altre circostanze dietro l’episodio.

Secondo alcune testimonianze raccolte da chi conosce la coppia, non ci sarebbero stati problemi evidenti tra i due genitori. Tuttavia, le autorità stanno verificando ogni possibile elemento che possa aiutare a chiarire le cause della caduta. La donna viveva con il marito e la neonata nell’appartamento da cui sono precipitate.

La depressione post parto è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Questa condizione, che colpisce molte donne nei mesi successivi al parto, può manifestarsi con sintomi di profonda tristezza, ansia e senso di inadeguatezza. Gli investigatori stanno cercando di capire se questo disturbo possa aver influito sul comportamento della donna al momento dell’incidente.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Gli abitanti del quartiere di S. Lucia descrivono la famiglia come tranquilla e riservata. Nessuno sembra aver notato segnali di difficoltà o tensioni particolari nei giorni precedenti all’incidente.

La priorità ora è salvare la vita della bambina, mentre proseguono le indagini per fare luce su questa drammatica vicenda. I medici del Policlinico sono impegnati nel trattamento della piccola, mentre gli agenti continuano a raccogliere elementi utili per ricostruire i fatti.

Ulteriori aggiornamenti sulla salute della neonata e sugli sviluppi delle indagini sono attesi nelle prossime ore.