Mara Venier, frecciatina a sorpresa nei primi minuti di Domenica In alla “rivale” Silvia Toffanin

La Pasqua ha visto ancora una volta Mara Venier al timone di Domenica In, il programma di punta di Rai1. La conduttrice, che da anni non salta mai questo importante appuntamento televisivo, ha mantenuto viva la tradizione di recitare una poesia pasquale. “La mia prima domenica in era il 1993-1994 e sono ancora qua. E ogni volta che è capitato Pasqua di domenica (qui la conduttrice è ovviamente ironica) io dicevo una poesia di Pasqua e sono 30 anni che la dico: ‘Xe Pasqua, xe pasqua, che caro che go’, se magna fugassa, se beve cocò,” ha affermato Venier, utilizzando il dialetto veneto per esprimere la gioia della festività. La traduzione della poesia è: “È Pasqua, è Pasqua, che piacere che ho, si mangia focaccia, si bevono le uova.”





Dopo aver ricevuto calorosi applausi dal pubblico e aver interrotto la trasmissione per un breve stacchetto musicale, Venier ha richiamato l’attenzione sul programma, lanciando una pubblicità. Tuttavia, è stata la sua affermazione finale a catturare l’attenzione, in quanto sembrava contenere una frecciatina alla concorrenza. “A tra poco con tanti ospiti ma tanti, tanti, tanti. E siamo in diretta noi eh,” ha detto, sottolineando che Domenica In era in diretta, mentre altri programmi concorrenti erano in vacanza o trasmettevano repliche.

Questa affermazione ha chiaramente fatto riferimento a programmi come Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che in questo fine settimana ha scelto di mandare in onda delle repliche. Verissimo va in onda alle 16:00, un’ora prima della conclusione di Domenica In, e, come sottolineato da Venier, non è mai in diretta. Anche il programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, ha deciso di andare in vacanza, riprendendo le trasmissioni solo dopo il 4 maggio, dopo il ponte del 25 aprile.

La presenza di Mara Venier nella programmazione pasquale di Domenica In è diventata una tradizione amata dal pubblico, che attende con entusiasmo le sue performance e le sue poesie. Ogni anno, la conduttrice riesce a portare un tocco di allegria e familiarità, rendendo l’appuntamento pasquale un momento speciale per i telespettatori. La poesia recitata da Venier non è solo un momento di intrattenimento, ma rappresenta anche un legame con le tradizioni e la cultura locale, evidenziando l’importanza della Pasqua nella vita delle persone.