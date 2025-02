Marco Masini ospite a Domenica In, Fedez interviene a sorpresa: “Dopo Sanremo non ci siamo incontrati, ti ringrazio”

Uno dei momenti più attesi dell’ultimo Festival di Sanremo è stata senza dubbio l’esibizione di Fedez insieme a Marco Masini, durante la serata dedicata alle cover. I due artisti hanno reinterpretato il brano “Bella Stronza”, apportando significative modifiche al testo originale e aggiungendo nuove barre scritte da Fedez per rendere il pezzo più attuale. Masini, ospite del programma Domenica In, ha commentato: “Volevo innanzitutto capire come sarebbe venuta la canzone. Io credo tutto si basi sulla musica e la sua comunicativa. La musica viene bene quando le cose sono vere, Federico sapeva che mi ero riservato di decidere dopo essere andato in studio e vedere cosa ne sarebbe venuto fuori”.





Durante l’intervista, è stato mostrato un video inviato da Fedez, in cui l’artista, che ha ottenuto il quarto posto al festival con il brano “Battito”, ha espresso il suo apprezzamento per Masini. Nel messaggio, Fedez ha dichiarato: “Non abbiamo avuto più modo di vederci dopo Sanremo. Ti sono grato, riuscire a essere in studio con te, lavorare con te, mettere mano a una pietra miliare della discografia italiana, per me è stato un grandissimo onore. Queste sono quelle esperienze che ti porti avanti in una carriera e che, riguardando indietro, vedi ricordi di esperienze che sei felice di aver fatto. Ringrazio te per avermi dato questa opportunità e spero che in futuro ci saranno nuove occasioni”.

Masini ha proseguito parlando dell’importanza della musica e dell’esperienza di collaborare con Fedez. Ha affermato: “Anche in quel caso la musica è riuscita ad essere superiore a tutto […] Per me è stato un onore, quello di aver partecipato alla verità che Federico voleva rappresentare sul palco. Felice di avere avuto una canzone che gli apparteneva, questa coniugazione di mondi è stato un motivo in più per credere nella musica. Ogni giorno ascolto cose nuove e mi sento ancora quel bambino che nel 1967 iniziava a suonare”.

La collaborazione tra i due artisti ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati di musica, non solo per la reinterpretazione di un brano iconico, ma anche per il messaggio di continuità e innovazione che rappresenta. Masini ha sottolineato come la musica possa superare le barriere e unire artisti di generazioni diverse, creando un ponte tra passato e presente.

Il Festival di Sanremo ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel panorama musicale italiano, fungendo da piattaforma per artisti affermati e emergenti. L’esibizione di Fedez e Masini ha dimostrato come la musica possa evolversi e adattarsi, mantenendo viva la tradizione. La scelta di riscrivere “Bella Stronza” non è stata solo una questione di aggiornamento, ma anche un modo per rendere omaggio a un pezzo che ha segnato la storia della musica italiana.

La reazione del pubblico è stata positiva, con molti che hanno apprezzato l’interpretazione e la freschezza portata da Fedez. La combinazione delle voci e degli stili di entrambi gli artisti ha creato un’esperienza unica, che ha catturato l’attenzione di chi seguiva il festival.