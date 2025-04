Maria De Filippi costringe Celentano ad abbracciare Francesca: “È la persona con cui ho avuto più scontri”

La quarta puntata del Serale di Amici 2025 ha visto l’eliminazione di Chiamamifaro, giudicata da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus.





La serata del 12 aprile ha portato con sé l’attesissimo appuntamento con il Serale di Amici 2025, trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. Con la conduzione di Maria De Filippi, il programma ha visto l’eliminazione dell’allieva Chiamamifaro, che ha perso al ballottaggio finale contro SenzaCri. La tensione e l’emozione hanno caratterizzato la puntata, con esibizioni che hanno messo a dura prova i concorrenti.

A giudicare le performance dei partecipanti, i tre giurati di questa edizione: Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, ognuno dei quali ha portato il proprio stile e la propria visione nel valutare le esibizioni. La presenza di ospiti speciali ha ulteriormente arricchito la serata, con le performance di Sangiovanni, Franco126 e il duo comico i PanPers, che hanno intrattenuto il pubblico con le loro esibizioni.

Durante la serata, un momento di particolare tensione si è verificato tra Alessandra Celentano e l’allieva Francesca. A seguito di una discussione riguardante il guanto di sfida assegnato dalla professoressa di danza, Maria De Filippi ha preso l’iniziativa di intervenire, obbligando Celentano ad abbracciare Francesca. Quest’ultima era visibilmente scossa dalle critiche ricevute, e la conduttrice ha voluto sottolineare l’importanza di accettare ogni allievo per quello che è. “Io ci ho litigato in studio come con nessuno mai, è questa, dobbiamo accettarla così com’è” ha affermato De Filippi, cercando di stemperare la tensione e promuovere un clima di maggiore comprensione tra i membri del cast.

L’eliminazione di Chiamamifaro ha rappresentato un momento cruciale per il programma, segnando la fine del suo percorso all’interno della competizione. I concorrenti, visibilmente emozionati, hanno espresso il loro dispiacere per la sua uscita, mentre il pubblico ha accolto la decisione con un misto di sorpresa e comprensione. La competizione si fa sempre più serrata, con i concorrenti che cercano di dare il massimo per rimanere in gara e conquistare il titolo ambito.