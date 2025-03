Mariavittoria Minghetti smaschera Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, rivelando tensioni e accuse che scuotono il pubblico del reality show

Negli ultimi giorni, la Casa del Grande Fratello ha vissuto momenti di crescente tensione tra Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato. La loro amicizia, che inizialmente sembrava solida, ha subito una serie di incrinature, culminando in scontri e rivelazioni che hanno acceso il dibattito tra i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Lorenzo ha criticato Mariavittoria, accusandola di avere un comportamento da “maestrina” e di non schierarsi chiaramente nelle dinamiche della Casa, in particolare riguardo alle due fazioni emerse, una guidata da lui stesso e l’altra da Helena Prestes.





Mariavittoria si è mostrata visibilmente delusa dalla mancanza di supporto da parte di Shaila, specialmente durante gli attacchi ricevuti da Lorenzo. Durante una conversazione con Zeudi Di Palma, ha espresso i suoi dubbi sul comportamento di Lorenzo, rimarcando come Shaila non l’abbia mai difesa: “Tu hai capito quante cose mi dice il fidanzato, e lei non dice nulla? Per lei sta sempre dalla parte della ragione. Io a lei voglio bene.”

La situazione ha preso una piega inaspettata quando Mariavittoria è stata chiamata da Lorenzo per un confronto diretto. Durante questo incontro, Lorenzo l’ha attaccata, definendola “una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona.” In risposta, Mariavittoria ha insinuato che Lorenzo avesse chiesto a Shaila di “provarci” con Lele per creare determinate dinamiche all’interno della Casa.

Mariavittoria ha dichiarato: “E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai cavalcando un’onda, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto.” Queste parole hanno messo in evidenza un presunto piano di Lorenzo, il quale ha tentato di difendersi.

Lorenzo ha risposto: “E quando l’ho detto? Non so. Stai lanciando delle cose adesso, puoi farlo. Ma chi te l’ha detto? Adesso me lo dici! Se tu tiri fuori una cosa devi dire chi te l’ha detto. Stai cercando di mettermi in difficoltà. Non ci riesci, non c’è mai riuscito nessuno. State tentando di mettermi in cattiva luce.” In risposta a queste accuse, Mariavittoria ha ribattuto: “Tu mi dici che sono una falsa e che tu invece non credi nulla di falso… allora io ti dico cosa volevi far creare a Shaila e Lele.” Questa affermazione ha scatenato la reazione di Shaila, che ha esclamato: “Ma cosa dici? Così metti in difficoltà anche me! Ma chi l’ha mai considerato Lele?! Io non ho mai fatto o detto nulla su di lui. Lorenzo non mi ha mai chiesto di fare nulla con Lele e tu non sei mia amica se mi metti in difficoltà.”

In realtà, esistono video che smentiscono le affermazioni di Lorenzo, i quali sono stati pubblicati su X. Inoltre, Alfonso Signorini aveva già tirato fuori il tema durante una puntata, sottolineando come “tutti con corta memoria… hanno fatto vedere in puntata, Shaila ha anche risposto che stava scherzando.” I commenti sui social media non si sono fatti attendere, con utenti che hanno espresso il loro disappunto nei confronti di Lorenzo e il sostegno a Mariavittoria. Tra le reazioni, si leggono frasi come: “Che bugiardi”, “Ma questi non si rendono conto né di quello che fanno né di quello che dicono”, “Grande Mavi, li hai smascherati una volta e per sempre.”