Martina Carbonaro, una tragica agonia: cosa emerge dall’ordinanza per Alessio Tucci

La tragica vicenda che ha sconvolto la comunità di Afragola, in provincia di Napoli, riguarda l’omicidio di una giovane di appena 14 anni, Martina Carbonaro, per mano dell’ex fidanzato, il diciottenne Alessio Tucci. Secondo quanto emerso dall’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, Stefania Amodeo, il ragazzo avrebbe inferto colpi alla testa della vittima utilizzando una pietra, causandone la morte dopo una lunga agonia.





Il corpo della giovane è stato rinvenuto nella ex abitazione del custode del campo sportivo Moccia, ad Afragola. Le indagini hanno portato a stabilire che il delitto è stato compiuto con modalità particolarmente efferate, spingendo il giudice a disporre la custodia cautelare in carcere per il diciottenne. Nella motivazione del provvedimento si legge che esiste un “concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie” da parte dell’indagato.

Secondo i primi accertamenti, la morte di Martina potrebbe essersi verificata in circostanze ancora più drammatiche rispetto a quanto inizialmente dichiarato da Tucci. Il giovane ha confessato il crimine dopo il ritrovamento del corpo, ma la consulenza preliminare del medico legale sembra raccontare una storia diversa. Come riportato da diverse testate nazionali, tra cui il Corriere della Sera, Repubblica e il Mattino, si ipotizza che la ragazza non sia deceduta immediatamente dopo i primi colpi ricevuti. Al contrario, l’agonia sarebbe durata diversi minuti e, secondo quanto emerge dall’ordinanza, potrebbe essere stata ancora viva quando il suo corpo è stato occultato sotto un mobile-armadio e coperto con materiali di risulta trovati nell’appartamento abbandonato.

L’incarico per l’autopsia sarà formalmente affidato il prossimo 3 giugno. Sarà questo esame a fornire ulteriori dettagli sulle cause e le modalità del decesso della giovane vittima. Tuttavia, già ora appare evidente, secondo le autorità giudiziarie, che il comportamento di Alessio Tucci sia stato caratterizzato da una spiccata crudeltà e da una personalità definita “allarmante”.

Nell’ordinanza, il gip Amodeo sottolinea come l’accusato abbia dimostrato “un’incapacità di controllare i propri impulsi”. Durante una conferenza stampa della Procura di Napoli Nord, la procuratrice Anna Maria Lucchetta ha descritto l’atteggiamento del giovane come segnato da “crudeltà”, “efferatezza”, “tranquillità” e “disinvoltura”. Dopo aver commesso l’omicidio, infatti, il diciottenne avrebbe cercato di depistare le indagini mentendo agli investigatori, eliminando i propri abiti e partecipando attivamente alle ricerche della ragazza scomparsa. In queste circostanze, avrebbe persino rassicurato i genitori di Martina Carbonaro, fingendo preoccupazione per la sua sorte.

Il caso ha sollevato un’ondata di sconcerto e indignazione nell’opinione pubblica, non solo per la giovane età della vittima e dell’aggressore, ma anche per la brutalità con cui è stato compiuto l’omicidio. La comunità locale è sotto shock e molti si interrogano su come sia stato possibile arrivare a un simile epilogo.

La vicenda pone nuovamente al centro dell’attenzione il tema della violenza giovanile e dei femminicidi, fenomeni che continuano a rappresentare una piaga sociale in Italia. Mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini e dall’autopsia, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto e in modo così crudele.