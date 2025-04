Matteo Branciamore ricorda Antonello Fassari sul set de I Cesaroni: sei andato via proprio mentre tutti tornavamo

La scomparsa di Antonello Fassari, avvenuta sabato scorso all’età di 72 anni, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo italiano. L’attore, noto per il ruolo di Giulio Cesaroni nella celebre serie televisiva I Cesaroni, è morto a causa di una malattia che lo affliggeva da tempo. Soffriva di angina pectoris, una condizione che provoca forti dolori al petto dovuti a una ridotta ossigenazione del cuore. I funerali si terranno oggi, martedì 8 aprile, alle ore 11 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, dove parenti, amici e fan potranno rendergli l’ultimo saluto.





Tra i tanti omaggi ricevuti dopo la sua morte, spiccano quelli dei suoi colleghi di set. Matteo Branciamore, che interpretava Marco Cesaroni nella serie, ha condiviso un messaggio commosso su Instagram per ricordare l’attore. Nel suo post, Branciamore ha espresso il dolore per la perdita di Antonello Fassari, che avrebbe dovuto incontrare nuovamente sul set de I Cesaroni Il ritorno, il progetto che avrebbe riportato in scena i personaggi della serie. “Gli addii social non li ho mai saputi fare, forse non li ho neanche mai capiti del tutto”, ha scritto l’attore, iniziando il suo messaggio. “Sarà il tempismo, sarà che sei andato via mentre tutti tornavamo, sarà che c’eri dall’inizio con un distacco quasi ironico, che alla prima risata insieme è diventato calore familiare. Ce lo teniamo stretto quel calore, e ricordarti qui sarà meno amaro. Ciao Antonello”.

Anche Elena Sofia Ricci, che nella serie interpretava Lucia Liguori, ha voluto ricordare il collega con un post su Instagram. “Antonello, che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato, per il tuo talento, la tua sensibilità e infinita gentilezza. Mancherai”, ha scritto l’attrice, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

La morte di Antonello Fassari ha colpito profondamente il cast de I Cesaroni, che negli anni aveva costruito un legame speciale, simile a quello di una famiglia. La produzione della serie, che si preparava a tornare con nuovi episodi, attendeva il ritorno di Fassari sul set, insieme agli altri protagonisti. Questo rende la sua scomparsa ancora più dolorosa per chi, come Matteo Branciamore, sperava di condividere nuovamente momenti di lavoro e amicizia con lui.

Oltre ai colleghi di set, anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro cordoglio per la perdita dell’attore. Ludovico Fremont e Micol Olivieri, anch’essi protagonisti de I Cesaroni, hanno condiviso sui social il loro dolore per la scomparsa di Fassari, definendola una perdita che lascia “amarezza” e un grande vuoto.

La figura di Antonello Fassari è stata centrale nel panorama televisivo italiano. Il suo talento e la sua capacità di trasmettere emozioni hanno reso indimenticabile il personaggio di Giulio Cesaroni, un padre di famiglia affettuoso e divertente che ha conquistato il cuore degli spettatori. La sua carriera, però, non si è limitata al piccolo schermo: Fassari ha lavorato anche in teatro e cinema, dimostrando una versatilità che lo ha reso uno degli attori più apprezzati della sua generazione.