Max Laudadio e la troupe vittime di un’aggressione durante un servizio per Striscia la Notizia

Max Laudadio e la sua troupe sono stati aggrediti durante un servizio a Padova sui compro oro abusivi. Il cameraman ha subito una frattura al gomito.

Attimi di terrore per Max Laudadio e la sua troupe di Striscia la Notizia ieri pomeriggio, venerdì 31 gennaio, nei pressi della stazione di Padova. Durante un servizio sui compro oro abusivi, l’inviato e il suo team sono stati aggrediti da un gruppo di giovani. Le immagini mostrano come Laudadio stesse parlando con alcuni ragazzi, che erano stati ripresi dalle telecamere nascoste mentre trattavano per l’acquisto di oro. Improvvisamente, la situazione è degenerata.





I ragazzi, dopo aver ricevuto le riprese, hanno cominciato a minacciare e spintonare Laudadio, e uno di loro ha afferrato un tubolare di ferro da un cestino di una bicicletta, colpendo il cameraman al gomito. L’aggressione ha avuto come conseguenza una frattura per il cameraman, che dovrà indossare un gesso per 30 giorni. La situazione si è poi risolta con il Daspo urbano per i tre giovani coinvolti, tra cui due minorenni, che avevano già un grande passato penale. È stato inoltre loro imposto un avviso orale e un foglio di via obbligatorio dalla città di Padova.

Questo episodio non è un caso isolato. Le aggressioni contro gli inviati di Striscia la Notizia sembrano essere in aumento. Max Laudadio, infatti, era già stato preso di mira nel settembre del 2024 a Milano, dove era stato aggredito da un presunto truffatore. Inoltre, le aggressioni subite da Vittorio Brumotti in diverse città italiane, come Napoli e San Severo, continuano a far discutere. In quest’ultimo caso, un rapper è stato portato a processo per diffamazione aggravata dopo aver aggredito Brumotti, che aveva denunciato una piazza di spaccio.

L’incidente a Padova ha riacceso il dibattito sull’incolumità degli inviati di programma come Striscia la Notizia, che da anni indaga su truffe e abusi in tutta Italia.