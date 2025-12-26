Mia madre è una persona disgustosa e si merita di vivere nell’inferno che si è creata





Da dove comincio? Io e mia moglie (25 anni) abbiamo appena finito la cena di Natale con i miei genitori, durante la quale abbiamo avuto un vero e proprio crollo nervoso pubblico.

Ora non mi resta altro che disgusto per mia madre e una profonda delusione per mio padre.





La mia famiglia è cinese e non ha avuto un’infanzia facile, per usare un eufemismo. Sono cresciuto ascoltando le loro storie traumatiche di carestie e difficoltà. Cercando di essere un figlio “buono”, ho provato a empatizzare con loro, caricandomi sulle spalle il peso dei loro dolori e arrivando a pensare che tutti i loro problemi fossero colpa mia.

Come molti ragazzi che si sentono schiacciati da un simile fardello, e che non riescono a eccellere in nulla, ho tentato più volte di togliermi la vita. Pensavo che, così facendo, avrei risolto ogni cosa. Ma per un motivo o per l’altro, non ci sono mai riuscito. E questo mi faceva sprofondare ancora di più, convinto di essere talmente inutile da non riuscire nemmeno a morire “per il bene della mia famiglia”.

Facciamo un salto in avanti: mi sono trasferito negli Stati Uniti a dodici anni. Con il tempo, conoscendo nuove persone e parlando con amici, ho capito che qualcosa non andava. Ho scoperto che non tutti i genitori incolpano i propri figli per non capire le loro sofferenze, e che non tutti puniscono i figli per la loro “incompetenza”.

Per la prima volta, ho sentito che non dovevo nulla ai miei genitori per l’inferno in cui loro stessi si sono cacciati. E, onestamente, sembrava quasi che ne traessero una perversa soddisfazione: come se tenendomi intrappolato nel loro dolore potessero trovare un senso alla loro vita. Raccontano al mondo di aver sofferto “perché io possa avere successo”, ma la verità è che hanno bisogno di farmi bruciare per sentirsi vivi. Non so se tutto questo abbia senso per chi legge, ma so di non essere pazzo.

Più scavavo, più andavo in terapia e parlavo con persone di cui mi fidavo, più chiara diventava l’immagine dei miei genitori.

Non hanno mai ammesso alcun errore mentre crescevo. Non hanno mai nemmeno riconosciuto il fatto che ho tentato il suicidio più volte. Quando un parente stretto mi ha aggredito sessualmente, hanno scelto di proteggere lui “per mantenere la pace”.

E ora che la mia carriera sta finalmente decollando e che ho incontrato l’amore della mia vita — una donna che mi rende davvero felice — hanno fatto di tutto per ostacolare il nostro matrimonio.

È stato allora che ho capito: non si preoccupano di ciò che mi rende felice, si preoccupano solo di ciò che li fa sentire bene con se stessi.

Soprattutto mia madre. È una donna di successo nel suo campo, e devo ammettere che ci è arrivata grazie a un narcisismo disgustoso. Si è circondata di persone che le dicono sempre di sì, e non si fa alcuno scrupolo a manipolare chiunque per ottenere ciò che vuole.

Ha preso decisioni discutibili — alcune quasi al limite della legalità — e ha abbandonato opportunità che avrebbero potuto mettere la nostra famiglia in una posizione molto migliore. Eppure, siccome non ammette mai di sbagliare, è convinta che tutto ciò che ha fatto sia sempre stato giusto.

Mio padre, nel frattempo, le è sempre rimasto accanto, alimentando il suo comportamento. Non si è mai laureata, ma crede di sapere tutto meglio di chiunque altro. E anche quando è chiaramente in torto, mio padre è sempre pronto a difenderla.

Arriviamo a oggi. Stavamo parlando del mio nuovo lavoro e dei costi del trasferimento.

Senza che le chiedessi soldi, mia madre ha detto chiaramente che “non è interessata” ad aiutarmi in alcun modo, aggiungendo che mia moglie la sta mancando di rispetto per averla evitata — e quindi non riceverà mai un centesimo da lei.

Due cose da chiarire:

Mia moglie ha firmato un accordo prematrimoniale in cui si stabilisce che non otterrà nulla nemmeno in caso di divorzio, quindi non ha mai avuto nulla da “guadagnare”. Non le ho chiesto soldi, volevo solo sapere se dei fondi di famiglia erano già arrivati negli Stati Uniti. Non dipendo economicamente da lei.

Mia madre, dal primo giorno, non ha fatto altro che mancare di rispetto a mia moglie — non riesce nemmeno a ricordare il suo nome dopo un anno di matrimonio.

E da lì, la serata è degenerata in una rissa verbale. Mia madre ha accusato mia moglie di essere irrispettosa e non ha ascoltato una sola parola di ciò che cercavamo di dire. L’ha screditata in continuazione, ripetendo accuse su accuse, fino allo sfinimento.

Non ho più parole.

Mi è rimasto solo disgusto per mia madre.

Alla fine ho pagato la cena e ho interrotto ogni conversazione.

È una narcisista che vive per trascinare chiunque le stia vicino nel fango — e, sinceramente, è l’unica persona che merita di starci.



