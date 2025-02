Michael Cadeddu, il Ciccio di Un medico in famiglia: “Ora faccio il fantino, vivo in Germania con la mia famiglia”

Nella puntata di giovedì 27 febbraio del programma pomeridiano La volta buona, condotto da Caterina Balivo, è intervenuto Michael Cadeddu, noto per il suo ruolo di Ciccio Martini nella celebre fiction Un medico in famiglia. Oggi, però, Cadeddu ha intrapreso un percorso completamente diverso, dedicandosi alla sua vera passione: l’equitazione.





Durante il collegamento con Caterina Balivo, Cadeddu ha descritto come la sua vita sia cambiata nel corso degli anni. La conduttrice gli ha chiesto come si sia evoluta la sua carriera da giovane attore. Cadeddu ha risposto: “Io faccio quello che ho sempre fatto anche quando facevo Un medico in famiglia, cioè montare a cavallo e sono diventato un fantino, in questo momento lo sto facendo in Germania. Sfortunatamente.” La sua scelta di lavorare all’estero è motivata da difficoltà nel settore equestre in Italia, dove, secondo lui, “il mondo equestre non è così valido come quello in Germania o in Francia.” Ha aggiunto che, nonostante la sua nuova avventura, sente la mancanza della sua madre patria.

La decisione di abbandonare la recitazione non è stata semplice. Gigi Marzullo, presente in studio, ha chiesto a Cadeddu se lasciare la carriera di attore fosse stata una scelta consapevole. Cadeddu ha spiegato: “È molto difficile. Ho iniziato da molto molto piccolo, con le pubblicità a Milano, poi ho fatto Solletico a 7 anni. I primi autografi erano veramente una x. Poi ho fatto teatro, ho fatto anche cinema, mi è piaciuto molto quello che ho fatto.” Tuttavia, la sua vera passione per i cavalli, sviluppata grazie all’influenza del padre, ha preso il sopravvento. “Questo hobby che prima era un hobby e poi è diventato un mestiere. E l’ho fatto con il cuore, fare l’attore è una scelta di vita.”

Un’altra domanda posta da Marzullo riguardava cosa fosse rimasto del bambino che era in lui, ora che ha 38 anni. Cadeddu ha risposto con un sorriso: “In me è rimasto il bambino in tutti i sensi, il modo di giocare. Per fortuna il mio lavoro, nonostante si tratti di cavalli ed è tutto diverso, ma sei un po’ uno showman.” Questo spirito giovanile sembra accompagnarlo anche nel suo nuovo percorso professionale.

Caterina Balivo ha poi chiesto a Cadeddu di condividere con il pubblico alcune foto della sua vita da fantino. Durante la conversazione, è emersa anche una foto di una donna bionda al suo fianco. Cadeddu ha rivelato che si trattava della sua fidanzata di allora, originaria del Veneto, che ora è sua moglie. Ha anche menzionato i loro due bambini, evidenziando l’importanza della famiglia nella sua vita attuale. Inoltre, ha parlato di sua sorella, che ha recitato nel ruolo di Annuccia nella stessa serie, confermando il legame profondo che ha con i suoi cari.

La storia di Michael Cadeddu è un esempio di come gli attori possano reinventarsi e seguire le proprie passioni al di fuori del mondo della recitazione. La sua transizione da attore a fantino dimostra che è possibile perseguire i propri sogni, anche quando questi portano a scelte drastiche e cambiamenti significativi nella vita.

La sua esperienza sottolinea anche le sfide affrontate da chi decide di lasciare un settore noto per avventurarsi in campi meno convenzionali. Cadeddu ha trovato la sua strada in un ambiente che ama e che lo appassiona, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino. La sua storia può fungere da ispirazione per molti, dimostrando che è sempre possibile seguire i propri sogni e trovare soddisfazione in nuove avventure.