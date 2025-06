Mike McKinsey, un 44enne californiano, è rimasto “morto” per 45 minuti durante un’operazione e racconta ora visioni di luce, paesaggi paradisiaci e una figura rassicurante.

Mike McKinsey, 44 anni, originario della California, durante un intervento chirurgico ha riportato un arresto cardiaco. I medici, infatti, lo hanno ritenuto clinicamente morto per ben 45 minuti, senza battito né respiro . Miracolosamente, è stato rianimato e, una volta ripreso conoscenza, ha descritto ciò che ha vissuto in quel periodo al confine tra la vita e la morte.





Nelle sue parole, raccolte dal Daily Mail, McKinsey racconta di essersi trovato in un ambiente avvolto dal calore, lontano dalla fredda stanza operatoria . “Sentivo che la sala operatoria era ora sostituita da una meravigliosa sensazione di calore. Improvvisamente qualcuno tirò una tenda dal mio lato destro a quello sinistro”, ha riferito allo staff medico . In quel momento, ha visto ciò che descrive come un paesaggio incantevole: un prato curato, fiori splendenti e un tramonto di incomparabile bellezza .

McKinsey ha inoltre raccontato di aver percepito una luce intensa che esplodeva al di sopra di una montagna, un episodio che ha associato alla “gloria del Signore” . Poi, durante questa sequenza, la figura rassicurante di Gesù si sarebbe manifestata, apparendo come “un uomo arabo” con “capelli castani ondulati, occhi scuri verde-blu e una veste bianca”, il quale gli avrebbe preso la mano, guardandolo “dritto nell’anima” .

A un certo punto, McKinsey ha compreso che non era il suo momento di morire e, successivamente, si è risvegliato nella sala operatoria, dove i medici lo hanno confortato affermando che era tornato .

Situazioni analoghe sono già state riportate in altre esperienze di pre-morte, in cui chi è stato clinicamente morto, anche solo per alcuni minuti, descrive di aver attraversato tunnel di luce, percepito sensazioni di pace e incontrato entità spirituali. Le testimonianze dei singoli, come quella di McKinsey, continuano a suscitare curiosità e interrogativi sulla validità scientifica di tali visioni, nonché sul significato esistenziale dell’esperienza.

Il caso di Mike McKinsey entra a far parte di un filone di narrazioni che coinvolgono la sfera spirituale e religiosa: “Cosa succede dopo la morte?”, chiedono in molti. E proprio le parole di McKinsey, emerse dal suo lungo stato di arresto, alimentano il dibattito intorno all’aldilà e alla natura della coscienza umana .

McKinsey non è stato il primo a raccontare un’esperienza così intensa. Nel recente passato, altri pazienti hanno parlato di visioni di luce o incontri ultraterreni: uno di questi è il caso di una persona “morta” per 6 minuti, che ha descritto “momenti da incubo nell’aldilà”; un altro, rimasto privo di battito per 28 minuti, ha riferito sensazioni di pace e passaggio verso un’altra dimensione .