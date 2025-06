“Mio figlio si è ucciso dopo una mail, dentro c’era sua foto nudo fatta con l’IA”: la storia di John Elijah Heacock aveva 16 anni

John Burnett, residente a Glasgow, una piccola città del Kentucky vicino al confine con il Tennessee, ha condiviso la tragica storia di suo figlio, Elijah Heacock, durante un’intervista con CBS Saturday Morning. Il giovane, appena sedicenne, si è suicidato dopo essere stato vittima di una truffa di sextortion, in cui una foto falsa, creata tramite intelligenza artificiale, è stata utilizzata per minacciarlo.





Secondo quanto raccontato da John Burnett, suo figlio ha ricevuto una e-mail che conteneva un’immagine in cui appariva completamente nudo. Quella foto, tuttavia, non era reale: era stata generata artificialmente. Insieme all’immagine, i truffatori hanno richiesto un pagamento di 3.000 dollari per evitare che la foto venisse inviata agli amici e ai familiari di Elijah. Questo tipo di raggiro, noto come sextortion, si basa sull’estorsione attraverso materiale a sfondo sessuale.

“Le persone che hanno organizzato questa truffa sono ben organizzate. Non hanno bisogno che le foto siano vere: possono creare qualsiasi cosa per ricattare”, ha spiegato John Burnett durante l’intervista. Né lui né la madre del ragazzo, Shannon Heacock, avevano mai sentito parlare di questo tipo di frode prima della tragedia.

Il fenomeno della sextortion non è nuovo e si sta diffondendo rapidamente in diverse parti del mondo, inclusa l’Italia. Secondo un reportage di Abc News, i casi di sextortion negli Stati Uniti sono in forte aumento e, con essi, anche il numero di suicidi legati a queste situazioni. Spesso i truffatori ottengono il materiale compromettente ingannando le vittime con falsi account online e instaurando relazioni virtuali per poi ricattarle. Tuttavia, il caso di Elijah Heacock è diverso: la foto incriminata non è stata rubata o estorta, ma creata da zero grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni, sono emerse diverse piattaforme in grado di generare immagini di nudo partendo da fotografie ordinarie. Questo processo è diventato sempre più accessibile e semplice da realizzare. In Italia, ad esempio, si è parlato del caso di Bikini Off, un bot su Telegram che permetteva agli utenti di ottenere deepfake inviando semplicemente una foto.

La tragedia che ha colpito la famiglia di Elijah Heacock mette in evidenza i pericoli crescenti legati all’uso improprio delle tecnologie avanzate. L’intelligenza artificiale, sebbene rappresenti un’opportunità straordinaria per molti settori, può diventare uno strumento potente nelle mani sbagliate. Le conseguenze possono essere devastanti, come dimostra questa vicenda.

Le autorità e le organizzazioni per la sicurezza online stanno cercando di sensibilizzare il pubblico su questi rischi. È fondamentale educare le persone sui metodi utilizzati dai truffatori e su come proteggersi da queste minacce. Tuttavia, come sottolinea la storia di Elijah, la velocità con cui queste tecnologie si evolvono rende difficile tenere il passo con i malintenzionati.

Il caso ha suscitato un ampio dibattito non solo negli Stati Uniti ma anche a livello internazionale. La famiglia di Elijah Heacock spera che condividere la loro esperienza possa aiutare a prevenire tragedie simili in futuro.