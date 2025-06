Morto Night Spirit, cane della Polizia Eroe del Ponte Morandi: sei persone salvate sotto le macerie

È morto Night Spirit, il cane da ricerca e soccorso della Polizia di Stato, eroe del Ponte Morandi. Aveva 14 anni e da tre era in pensione. Per tutta la vita ha vegliato sulla sua Genova e sui cittadini insieme alla sua conduttrice, Laura Bisio. “Abbiamo vissuto sempre insieme, sul lavoro e in casa. Adesso mi manca come l’aria”, ha dichiarato Laura.





Night Spirit, Pastore australiano di 14 anni, si è distinto per il suo eroismo nella ricerca e salvataggio delle persone disperse dopo il crollo del Ponte Morandi, dove contribuì a salvare 6 persone rimaste sotto le macerie.

La sua conduttrice, Laura Bisio, lo ricorda a Fanpage.it: “Night Spirit era un cane eccezionale. Era un vero compagno di vita, mi manca come l’aria”.

Per ricordarlo, la Polizia di Stato gli ha dedicato un comunicato commosso: “Addio Spirito della Notte dal fiuto infallibile, continua a vegliare su di noi. Da oggi correrà sul ponte dell’arcobaleno”.

Night Spirit, un Pastore australiano di 14 anni, era in pensione da tre anni dopo una carriera eroica come cane poliziotto al fianco della sua conduttrice, l’ispettrice Laura Bisio. Durante la sua carriera, Night Spirit ha trovato e salvato numerose vite umane, tra cui un 87enne ipovedente disperso durante un vasto incendio poco fuori Genova, dove viveva.

Ma il momento più memorabile di Night Spirit è stato il suo ruolo fondamentale dopo il crollo del Ponte Morandi. Dopo aver individuato e salvato tre donne sepolte dalle macerie, è stato calato nel greto del fiume con una “pescaggina” di fortuna. Nonostante si sia ferito alle zampe su vetri e lamiere, è riuscito a trovare altri tre sopravvissuti.

Oltre a riportare a casa persone scomparse, Night Spirit e Laura Bisio hanno anche condotto attività di repressione del crimine e ricerca di latitanti, come il narcotrafficante Laurence Rossi. Quando sono arrivati nel luogo indicato come possibile nascondiglio di Rossi, Night Spirit ha percepito qualcosa di strano e ha iniziato ad abbaiare contro un muro che, secondo le planimetrie della Polizia, era solo un pilone di sostegno. Sembrava impossibile che il latitante potesse nascondersi lì.

Nonostante le insistenze degli agenti, Night Spirit ha continuato ad abbaiare contro il muro, finché non hanno deciso di abbatterlo. Dall’altra parte, hanno trovato proprio il boss delle piazze di spaccio milanesi, oggi collaboratore di giustizia.

L’addio della sua umana Laura Bisio: “Sempre insieme, sul lavoro e a casa”

La sua umana e collega, Laura Bisio, ha dato il suo saluto al suo compagno animale, ricordandone le straordinarie imprese: “Questo era Night Spirit. Un cane eccezionale che viveva con me da quando aveva appena 3 mesi. Abbiamo vissuto sempre insieme, sul lavoro e a casa. Era un vero compagno di vita. Mi manca come l’aria”.

Si consola sapendo di aver trasmesso, anche grazie a Night Spirit, la cultura della legalità ai più giovani: “Credo che quasi tutte le scuole di Genova lo abbiano conosciuto”.