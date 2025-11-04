Morto uno dei peggiori criminali della nostra epoca: dalle Torri Gemelle alle finte provette per dichiarare guerra c’entrava sempre lui. Dick Cheney aveva 84 anni





Dick Cheney, il 46° vicepresidente degli Stati Uniti, è morto all’età di 84 anni. La sua famiglia ha comunicato che Cheney è deceduto a causa di complicazioni legate a polmonite e a malattie cardiache e vascolari. Cheney ha servito come vicepresidente durante i due mandati del presidente repubblicano George W. Bush dal 2001 al 2009 e ha lasciato un’impronta significativa e controversa nella politica americana.





Nel corso della sua carriera, Cheney è stato una figura divisiva, ammirata da alcuni e criticata da altri. Negli ultimi anni, ha espresso critiche nei confronti dell’ex presidente Donald Trump, definendolo “un vigliacco” e la più grande minaccia per la repubblica americana. Cheney ha sofferto di problemi cardiovascolari per gran parte della sua vita e ha subito un trapianto di cuore nel 2012, che in un’intervista ha descritto come “il dono della vita stessa”.

Cheney era presente alla Casa Bianca l’11 settembre 2001, quando gli attacchi terroristici hanno colpito gli Stati Uniti. In quel giorno, mentre il presidente Bush si trovava fuori città, Cheney ha detto di essere diventato un uomo diverso, determinato a vendicare gli attacchi di al Qaeda. Da un bunker sotto la Casa Bianca, ha diretto la risposta della nazione, ordinando l’abbattimento di eventuali aerei dirottati diretti verso la Casa Bianca o il Campidoglio.

Gli eventi dell’11 settembre hanno portato gli Stati Uniti a lanciare la guerra in Afghanistan per rovesciare i talebani, che ospitavano al Qaeda. Cheney ha poi spinto per un’espansione del conflitto in Iraq, sostenendo che il regime di Saddam Hussein rappresentasse una minaccia. Le sue affermazioni riguardo ai presunti programmi di armi di distruzione di massa dell’Iraq e i legami con al Qaeda hanno giocato un ruolo cruciale nel giustificare l’invasione americana nel 2003. Tuttavia, rapporti successivi hanno dimostrato che le informazioni utilizzate per giustificare la guerra erano esagerate o distorte.

Una delle affermazioni più controverse di Cheney riguardava un presunto incontro tra il dirottatore dell’11 settembre, Mohamed Atta, e funzionari dell’intelligence irachena. Questa affermazione non è mai stata confermata e Cheney ha insistito nel 2005 che le sue azioni erano basate sulla “migliore intelligence disponibile” al momento. Ha respinto le accuse secondo cui le informazioni fossero state “distorte, gonfiate o fabbricate”, definendole “totalmente false”.

Le guerre in Iraq e Afghanistan hanno portato gli Stati Uniti su un percorso legale complicato. Cheney, che era al centro della guerra globale al terrorismo, ha difeso metodi di interrogatorio controversi come il waterboarding e ha sostenuto la detenzione di sospetti terroristi senza processo a Guantanamo Bay, Cuba. Queste pratiche sono state criticate come contrarie ai valori fondamentali americani.

Nonostante le polemiche, Cheney non ha mai espresso rimpianti per le sue azioni. Alla fine della sua carriera politica, lasciò l’incarico con un indice di gradimento del 31%, secondo il Pew Research Center. Cheney ha dichiarato: “Lo rifarei subito” quando gli è stato chiesto riguardo alle pratiche di interrogatorio, e ha affermato che l’invasione dell’Iraq era “la cosa giusta da fare allora”.

Negli ultimi anni, Cheney ha criticato aspramente Trump, un ex alleato politico. Sebbene Cheney avesse inizialmente sostenuto Trump nel 2016, il rifiuto del presidente di accettare la sconfitta alle elezioni del 2020 e l’insurrezione del 6 gennaio hanno portato Cheney a distanziarsi da lui. Sua figlia, Liz Cheney, ha sacrificato una carriera promettente nel Partito Repubblicano per opporsi a Trump, e in una pubblicità ha dichiarato: “Nella storia di 246 anni della nostra nazione, non c’è mai stato un individuo che rappresenti una minaccia maggiore per la nostra repubblica di Donald Trump”.

Dick Cheney è nato il 30 gennaio 1941 a Lincoln, Nebraska. Ha trascorso la sua giovinezza a Casper, Wyoming, dove ha incontrato la sua futura moglie, Lynne Vincent. Dopo aver abbandonato l’Università di Yale, Cheney ha lavorato come operaio e ha affrontato problemi legali legati all’alcol. La sua carriera politica è iniziata come assistente di Richard Nixon e successivamente come vice capo di gabinetto di Donald Rumsfeld durante l’amministrazione di Gerald Ford.

Nel 1978, Cheney è stato eletto alla Camera dei rappresentanti, servendo sei mandati e diventando un leader conservatore. Nel 1989, il presidente George H.W. Bush lo ha nominato segretario alla Difesa, dove ha guidato operazioni militari significative. Dopo un periodo nel settore privato, Cheney è tornato alla ribalta politica come vicepresidente di George W. Bush, dove ha avuto un ruolo cruciale nella definizione della politica estera americana post-11 settembre.



