Muore a 14 anni dopo una serata con amici: i nonni non riescono a svegliarlo, sospetta intossicazione da farmaci

Un tragico episodio ha colpito la comunità di Bricherasio, nel Torinese. Un adolescente di 14 anni ha perso la vita lo scorso venerdì presso l’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Dai primi esiti dell’autopsia, disposta dalla procura di Ivrea, è emerso che il decesso sarebbe stato causato da un’insufficienza respiratoria acuta, compatibile con una possibile intossicazione da farmaci.





Il giovane, che si trovava a Settimo Torinese a casa dei nonni, aveva trascorso la serata precedente in compagnia di alcuni amici. La mattina successiva, i familiari si sono accorti che il ragazzo non dava segni di vita e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante il rapido intervento del 118 e il trasporto in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarlo.

Gli inquirenti stanno ora cercando di fare luce su quanto accaduto. Per determinare con esattezza quali sostanze possano aver provocato la crisi fatale nel 14enne, saranno necessari ulteriori esami tossicologici. Secondo quanto ipotizzato inizialmente, il giovane potrebbe aver assunto un mix di farmaci e alcolici, ma questa teoria dovrà essere confermata dalle analisi in corso.

La sera prima della tragedia, il ragazzo era uscito con amici che conosceva già da tempo, poiché frequentati in passato quando viveva con la famiglia a Bricherasio. Dopo essere rientrato regolarmente a casa dei nonni, durante la notte avrebbe iniziato a sentirsi male. Tuttavia, solo al mattino i familiari si sono accorti che qualcosa non andava.

I nonni, preoccupati per le condizioni del nipote, lo hanno trovato esanime nel letto e hanno tentato invano di svegliarlo. A quel punto hanno chiamato i soccorsi. Durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale Giovanni Bosco, il ragazzo era già in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, ogni sforzo si è rivelato vano.

La procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte del minore. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto durante la serata trascorsa con gli amici e nelle ore successive. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi e si attendono i risultati degli esami tossicologici per comprendere se vi sia stato un abuso di farmaci o altre sostanze.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e lasciato nello sgomento amici e conoscenti del giovane. La famiglia, che vive a Bricherasio, è ora in attesa di risposte per fare chiarezza su una tragedia che ha spezzato una giovane vita.

Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per verificare anche eventuali responsabilità o negligenze legate all’accaduto. Nel frattempo, il dolore per questa perdita improvvisa resta immenso e inconsolabile per i familiari e per chi conosceva il ragazzo.