Muore a 85 anni mentre va a trovare la compagna: i ladri gli svaligiano la casa





Mercoledì 29 ottobre, Germano De Luca, un uomo di 85 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Piavon di Oderzo. De Luca stava guidando la sua auto, una Hyundai Tucson bianca, quando si è scontrato con un autobus. L’anziano era in viaggio per incontrare la sua compagna, una donna di 90 anni con cui aveva una relazione da tempo. Purtroppo, l’incidente gli è stato fatale e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato causato da un malore improvviso, dato che De Luca soffriva di problemi di cuore e altri disturbi fisici.





Dopo il drammatico evento, la situazione si è ulteriormente complicata. Nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti si sono infiltrati nella casa di De Luca, approfittando della sua assenza e della situazione di vulnerabilità della famiglia. Il furto è stato scoperto da un nipote, che si era recato nell’abitazione per cercare degli abiti da far indossare alla salma prima della sepoltura. Giunto sul posto, il nipote ha trovato la porta d’ingresso forzata e le stanze in disordine, segno evidente di un’intrusione.

I ladri, dopo aver forzato anche una finestra, hanno rovistato in ogni angolo della casa. Non è ancora chiaro cosa abbiano rubato, ma la notizia ha suscitato indignazione tra i residenti di Fregona, dove De Luca era ben conosciuto per il suo carattere gentile. Gli investigatori dei Carabinieri di Vittorio Veneto hanno ipotizzato che i malviventi abbiano agito sapendo della morte dell’anziano e dell’assenza dei familiari, impegnati nell’organizzazione delle esequie.

Germano De Luca viveva da solo e non si era mai sposato. La sua figura era rispettata nella comunità e la sua morte ha lasciato un vuoto tra i suoi concittadini. Mercoledì mattina, poco dopo l’alba, De Luca era partito per visitare la sua compagna, portando con sé due valigie nel bagagliaio, suggerendo che intendeva trascorrere qualche giorno con lei.

L’incidente è avvenuto in un momento in cui De Luca stava affrontando alcune difficoltà personali. A causa di alcune uscite anomale dal suo conto corrente, il tribunale aveva deciso di affidarlo a un amministratore di sostegno, che è anche il sindaco di Fregona, Giacomo De Luca. Sebbene non vi fosse alcuna parentela tra i due, la coincidenza dei cognomi ha suscitato curiosità. Recentemente, a De Luca era stata notificata la revoca della patente, una decisione che non aveva accettato bene, poiché avrebbe limitato la sua capacità di muoversi liberamente e di visitare la sua compagna a San Donà.

La notizia della morte di De Luca ha scosso la comunità locale, e la violazione della sua casa ha ulteriormente amplificato il dolore e lo sdegno tra i residenti. La combinazione di un tragico incidente stradale e di un furto in casa ha creato una situazione di profonda tristezza e incredulità. Gli investigatori stanno ora cercando di identificare i responsabili del furto, mentre la comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di un uomo che, seppur anziano, aveva ancora molto da dare.

La vita di Germano De Luca è stata segnata da relazioni significative e dalla volontà di mantenere la propria indipendenza, nonostante le difficoltà. La sua morte prematura e le circostanze che l’hanno circondata pongono interrogativi su come la società possa proteggere i suoi membri più vulnerabili, specialmente in momenti di crisi. La speranza è che giustizia venga fatta per De Luca e che la sua memoria venga onorata dalla comunità che tanto lo amava.



