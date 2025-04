Muore soffocato a Sora mangiando prosciutto nel pranzo di Pasqua: inutili i soccorsi

Un drammatico incidente ha colpito la comunità di Sora, nella provincia di Roma, precisamente nella frazione di San Vincenzo. Durante il pranzo di Pasqua, un uomo di 50 anni è deceduto soffocato mentre consumava una fetta di prosciutto. La vittima, che viveva con disabilità, si trovava a casa dei genitori per celebrare la festività insieme ai familiari.





La tragedia si è svolta sotto gli occhi dei parenti presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul posto, accompagnato da una pattuglia di polizia, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvare l’uomo. Al momento, non sono state divulgate informazioni sull’identità della vittima.

Le autorità locali, in particolare i poliziotti del Commissariato di Sora, stanno indagando sull’accaduto. Tuttavia, non ci sono dubbi che si tratti di un incidente tragico e non di un evento doloso. La comunità è profondamente scossa da questa perdita avvenuta in un giorno di festa.

Il caso di Sora si aggiunge a un altro recente episodio simile, in cui Zineb Sebbagh è morta soffocata dopo aver ingerito un boccone di carne, davanti al marito. Questi incidenti sottolineano l’importanza di prestare attenzione durante i pasti, soprattutto quando si è in compagnia di persone con difficoltà motorie o disabilità.

La famiglia della vittima sta affrontando un momento estremamente difficile, e la comunità locale si è stretta attorno a loro offrendo supporto e solidarietà. La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante i pasti e su come prevenire simili incidenti in futuro.