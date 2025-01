Napoli, turista colpito da un proiettile durante i festeggiamenti di Capodanno

Sfortunatamente, i festeggiamenti di Capodanno a Napoli e provincia hanno causato 36 feriti, compresi due adulti colpiti da proiettili vaganti. Nonostante la gravità delle ferite, nessuno dei feriti era fortunatamente in pericolo di vita.





L’impatto iniziale includeva anche 8 minorenni, di cui 5 bambini sotto i 12 anni. Nel caso dei più piccoli, il danno più comune erano schegge della rota all’occhio a seguito di un’esplosione. La Questura di Napoli ha inoltre tenuto sotto stretta osservazione gli ospedali della città, presidiati dalle forze dell’ordine.

Si sono creati momenti di tensione anche nel pronto soccorso di Acerra e Castellammare di Stabia, dove alcuni feriti continuano a rimanere in ospedale per accertamenti, con almeno il rischio di parziale o completa amputazione per due di essi. Il grave impatto includeva un turista di 28 anni di origine saudita, colpito mentre si divertiva con degli amici in zona San Carlo Arena, a Napoli. L se è ferito alla spalla sinistra, un proiettile gli ha perforato un polmone e fratturato una costola.

È stato prima ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco e poi trasferito d’urgenza al Cardarelli. Il giovane è stato dimesso dalla rianimazione e si trova attualmente in terapia intensiva Il 28enne non è in pericolo di vita ed è sotto indagine da parte della polizia.

Inoltre, un ragazza di 23 anni di Napoli è stata colpita da proiettili vaganti al braccio destro. per lei la prognosi è di 10 giorni, quindi è stata dimessa dall’ospedale del mare..

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in 882 incendi durante la notte, di cui 703 nell’anno precedente. Il numero delle chiamate più alto era in Lombardia, 142, Emilia Romagna, 109, e Campania, 99. Altri incendi sono stati registrati in Veneto, Trentino Alto Adige, Lazio, e Toscana. I servizi hanno lavorato in condizione difficile. Anche quest’anno i festeggiamenti del Capodanno dimostrano chiaramente i pericoli dei comportamenti irresponsabili.