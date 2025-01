“Non dite niente…” Grande Fratello, Javier si confessa dopo la notte con Zeudi: le sue parole sorprendenti

La notte trascorsa insieme da Javier e Zeudi al Grande Fratello ha lasciato molte interrogazioni tra i concorrenti e il pubblico. Nella giornata odierna, il pallavolista ha deciso di aprirsi con alcuni compagni di avventura, raccontando i suoi sentimenti e le sue riflessioni dopo l’incontro con l’ex Miss Italia. Nel frattempo, Zeudi ha ufficialmente concluso la sua relazione con Helena, spiegando di non sentirsi capita.





Javier ha spiegato di non essere sicuro riguardo a una possibile relazione con Zeudi, ma ha chiarito che la sua situazione è ben diversa rispetto alla sua percezione di Helena, che un tempo gli aveva confidato: “Sai, ti vedo molto bene con Zeudi”. A quella frase, Javier aveva risposto di no, ma ora ammette che potrebbe sembrare che stesse mentendo.

Nel corso della conversazione, Javier ha rivelato che non avrebbe mai pensato che la loro relazione potesse evolversi in qualcosa di più intimo. Ha poi aggiunto: “Se dovessi parlarne con Helena? Sì, certo. Ma in realtà non è successo nulla di che. Qui tutto viene amplificato. Abbiamo semplicemente parlato molto e ci siamo abbracciati.”

A tal proposito, ha continuato: “In realtà, volevamo fare uno scherzo a Helena, facendole credere che tra me e Zeudi ci fosse qualcosa di più. Le abbiamo detto che dovevamo parlarle, facendola innervosire. Ma era tutto uno scherzo.”

Riflettendo ulteriormente sulla situazione, Javier ha detto: “Ieri non avremmo mai pensato che avremmo passato la notte insieme. La parola che meglio descrive come mi sento adesso è ‘confusione’”.

La situazione sembra essere più complessa e ingarbugliata di quanto sembri, con molte incertezze e dinamiche tra i protagonisti del reality.