Odio contro Meloni sui social: “A testa in giù”, ma l’autore è un sindacalista e consigliere comunale





Un episodio controverso ha recentemente coinvolto Cristian Quarta, sindacalista e consigliere comunale di Vaglia, eletto nella lista ‘Con Silvia per Vaglia’, un’iniziativa che riunisce il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. Quarta ha condiviso sui suoi profili social un’immagine del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, raffigurata a testa in giù. Questa immagine, successivamente rimossa dopo poche ore, ha suscitato un’ondata di critiche e polemiche, evidenziando un clima di tensione politica crescente.





Giovanni Donazelli, esponente di Fratelli d’Italia, ha commentato l’accaduto definendolo “un gesto di violenza politica vergognoso e gravissimo”. Donazelli ha sottolineato che un rappresentante delle istituzioni non dovrebbe ricorrere a simili atti, soprattutto in un contesto politico già caratterizzato da tensioni. La foto condivisa da Quarta era stata originariamente scattata durante la chiusura della campagna elettorale a Napoli, un dettaglio che non è passato inosservato.

Donazelli ha proseguito la sua critica, affermando: “Quando mancano gli argomenti, la sinistra non sa fare altro che ricorrere a questi indegni artifici”. La gravità dell’episodio è amplificata dal fatto che a diffondere tali immagini siano stati proprio rappresentanti delle istituzioni, un aspetto che solleva interrogativi sulla responsabilità e sul comportamento dei politici.

In seguito a queste dichiarazioni, Donazelli ha chiesto una condanna pubblica del gesto non solo da parte del sindaco di Vaglia, ma anche da parte del sindaco della città metropolitana di Firenze, Sara Funaro, e del Presidente della Regione Eugenio Giani. Ha inoltre sollecitato una presa di posizione da parte dei leader del Partito Democratico, Elly Schlein, e di Alleanza Verdi e Sinistra, Bonelli e Fratoianni. Tuttavia, ha espresso scetticismo riguardo a una possibile condanna da parte di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, il sindacato a cui appartiene Quarta, affermando: “Inutile invece chiederlo a Maurizio Landini, perché già sappiamo che non lo farà”.

La reazione di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. Il partito ha pubblicato un commento sui social, evidenziando l’accaduto come un esempio di “tolleranza e democrazia secondo questo sindacalista e consigliere comunale di sinistra”. La domanda posta è se il PD e la CGIL condanneranno questo gesto di odio e violenza politica, o se, come in passato, decideranno di “chiudere un occhio”.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di tensioni politiche in Italia, dove le manifestazioni e le polemiche tra diverse fazioni politiche si intensificano. La presenza di immagini provocatorie e attacchi personali nei confronti di figure politiche di spicco, come Giorgia Meloni, riflette un clima di conflitto che sembra caratterizzare il dibattito pubblico.

Inoltre, l’uso dei social media come piattaforma per esprimere dissentimenti e critiche ha portato a una maggiore polarizzazione, con politici che spesso si rivolgono a immagini e messaggi provocatori per attirare l’attenzione. Questo fenomeno ha reso le piattaforme sociali un terreno fertile per la diffusione di contenuti controversi, alimentando ulteriormente le tensioni tra le diverse correnti politiche.

Ecco a voi la tolleranza e la democrazia secondo questo sindacalista e consigliere comunale di sinistra. Il PD e la CGIL condanneranno questo gesto di odio e di violenza politica, o anche questa volta chiuderanno un occhio? pic.twitter.com/1ubkriPG7M — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) November 17, 2025



