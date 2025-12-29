Oggi ho scoperto che mio marito è un giocatore d’azzardo e che mi ha sottratto tutti i risparmi

Scrivo perché ho disperatamente bisogno di liberarmi di questo peso. È notte fonda, sono le tre del mattino, e questa non è la mia prima lingua, quindi vi chiedo comprensione. Il racconto è lungo, ma spero che possiate leggerlo.





Ho 28 anni, mio marito 27. Ci siamo conosciuti online e proveniamo da continenti diversi. Sono cresciuta in una famiglia povera, ma sono riuscita a laurearmi. Un mese dopo la laurea, nel 2017, ho iniziato a lavorare: avevo 19 anni e dovevo ripagare sia i miei debiti universitari sia quelli dei miei genitori. Nel mio paese è normale sostenere economicamente i propri genitori per tutta la vita, anche da adulti. Ho lavorato duramente e nel 2020 sono finalmente riuscita a liberarmi dei debiti. Ero anche brava nel mio lavoro: facevo la graphic designer.

L’anno successivo ho incontrato mio marito. Pensavo condividessimo gli stessi valori: anch’io sono molto attenta alle spese e non compro nulla che non possa permettermi, soprattutto perché i debiti dei miei genitori hanno avuto un forte impatto sulla mia salute mentale e ho dovuto fare terapia. Per fare un esempio, il mio telefono ha cinque anni e l’anno prossimo ne compirà sei.

Mio marito, almeno così credevo, era una persona gentile, affettuosa, premurosa e di supporto. Anche lui proveniva da una famiglia povera, con genitori affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo. All’inizio della nostra relazione era fermamente convinto di non voler diventare come loro: la sua infanzia era stata un inferno, con una madre che usava il suo nome per ottenere prestiti a sua insaputa o che lo manipolava per fargli firmare documenti. Gli ho creduto, perché pensavo fosse come me, segnato dalle stesse ferite.

Ci siamo sposati nel febbraio 2023, dopo un anno di relazione a distanza. All’inizio mi sono trasferita da lui e da suo padre, prima di poterci permettere una casa tutta nostra. Venendo da un altro paese, ho dovuto ricominciare da zero: tornare a scuola e imparare la lingua del suo paese, una delle più difficili al mondo. A 26 anni non è stato semplice, ma recentemente ho raggiunto un livello B1.

Nel frattempo lavoravo part-time come artista. Le mie giornate erano così organizzate: scuola dalle 8 alle 12, lavoro dalle 13 alle 17. Non vivendo vicino né alla scuola né al lavoro, passavo circa due ore al giorno sui mezzi. Inoltre avevo compiti quotidiani, ai quali dedicavo altre 4–5 ore. Ero esausta, fisicamente e mentalmente, ma ho continuato a resistere.

Quest’anno i problemi sono arrivati tutti insieme. Ad agosto mio padre si è ammalato ed è entrato in coma. Anche se i miei genitori erano separati, nel mio paese la separazione non è legale, e alcuni parenti di mio padre hanno denunciato mia madre per negligenza. Abbiamo dovuto affrontare un processo e pagare avvocati e spese legali. Entrambi i miei genitori sono anziani, senza risparmi, lavoro o pensione, e dipendono economicamente da me e dai miei fratelli. Io e mia sorella abbiamo anche pagato tutte le spese ospedaliere di mio padre, prosciugando i miei risparmi.

Come se non bastasse, ora anche mia madre si è ammalata e l’anno prossimo dovrà affrontare un intervento di bypass cardiaco che costa circa 14.000 euro. Abbiamo venduto la maggior parte dei nostri beni per aiutarli. A novembre ho perso anche il mio lavoro part-time perché l’azienda era in difficoltà. Mi sono ritrovata con appena 1.500 euro di risparmi, che avrei voluto usare per andare a trovare i miei genitori malati, che non vedo da due anni. Ho inviato candidature ogni giorno, ma senza successo.

Lo stress ha compromesso la mia salute mentale e ho sbagliato l’assunzione della pillola anticoncezionale. A ottobre ho scoperto di essere incinta. Alla settima settimana ho deciso di abortire: una delle decisioni più difficili della mia vita. Desideravo quel bambino, e forse sarebbe stata l’unica occasione per me. Ma sapevo di non potercela fare economicamente. Mio marito guadagna solo 1.700 euro al mese, io avevo perso il lavoro, le nostre spese familiari ammontavano a 1.050 euro mensili e lui stava ancora ripagando i prestiti universitari.

Infine, oggi ho scoperto la verità: mio marito mi ha rubato i soldi per giocare d’azzardo online. Si è confessato, dicendo che va avanti da circa un anno, da quando ci siamo trasferiti fuori casa di suo padre. È disperato, si è iscritto a un percorso di terapia, ma io mi sento completamente persa. Il debito ammonta a 50.000 euro e sono distrutta.

Non so cosa abbia fatto per meritarmi tutto questo. Ho sempre cercato di vivere nel modo migliore possibile, aiutando la mia famiglia. Non bevo, non fumo, non gioco d’azzardo. Non ho precedenti penali, ho sempre fatto il mio dovere a scuola. Forse non ero la più brillante, ma ho sempre lavorato duramente. Il mio lavoro mi rendeva felice, e anche quello l’ho perso. Amavo essere un’artista. Ora non so cosa fare. Voglio solo trovare un lavoro.