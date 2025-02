Olly non sarà presente all’Eurovision 2025: “Ho bisogno di tempo per guardare oltre”

Il cantante Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025, ha comunicato la sua decisione di non partecipare all’Eurovision Song Contest. La notizia ha suscitato un certo interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, dato che il cantante si era mostrato indeciso a causa delle date già fissate per il suo tour, che coincidono con l’evento musicale europeo. Con un post su Instagram, Olly ha rivelato di avere “bisogno di tempo” per elaborare la situazione che sta vivendo e ha chiarito di aver “ascoltato se stesso”.





Nel suo messaggio, Olly ha spiegato: “Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre”. Ha poi aggiunto che, sebbene molti non si sarebbero lamentati se avesse spostato alcuni concerti per partecipare all’Eurovision, sente la necessità di connettersi con ciò che gli sta accadendo prima di guardare oltre e continuare con la sua “amata gavetta live”.

La decisione di rinunciare all’Eurovision è stata presa con la consapevolezza che si tratta di un’opportunità unica, ma Olly ha voluto sottolineare che per lui è più importante vivere il suo sogno con i propri tempi. “Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi”, ha dichiarato. Ha anche espresso gratitudine verso coloro che lo hanno sostenuto e votato, auspicando di rivederli presto ai suoi concerti per ricambiare l’affetto ricevuto.

La scelta di Olly è stata supportata anche da Jvli, co-autore e produttore del brano “Balorda Nostalgia”. Jvli ha commentato la situazione, evidenziando che le date del tour già programmate nei club sono un grande ostacolo per la partecipazione all’Eurovision, che si svolgerà a maggio. “Il grande problema riguarda le tante date già programmate nei club in concomitanza con l’Eurovision”, ha detto. La salute mentale del cantante è stata citata come una priorità: “Al momento la mia visione è che vada conservata la salute mentale di Fede, capendo bene la fattibilità o meno di un impegno del genere”.

Dopo l’annuncio della rinuncia di Olly, sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025, esibendosi con il brano “Volevo essere un duro”. La Rai ha confermato che Corsi, secondo classificato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, accetterà l’incarico. L’emittente ha anche augurato a Olly “una lunga e brillante carriera da musicista”. Il contest internazionale vedrà in gara 37 nazioni e prevede due semifinali, con la “Grand Final” programmata per il 17 maggio.

Olly ha recentemente ottenuto un grande successo con il suo trionfo a Sanremo e ha registrato il tutto esaurito per i suoi concerti, incluso il sold out all’Ippodromo di San Siro. Solo trenta minuti dopo l’annuncio dell’evento “La Grande Festa”, previsto per settembre, sono stati venduti 34.000 biglietti, confermando l’enorme interesse nei suoi confronti. Tuttavia, i concerti già programmati hanno contribuito a generare incertezze riguardo alla sua partecipazione all’Eurovision.

La decisione di Olly ha messo in evidenza le sfide che gli artisti affrontano quando si trovano di fronte a opportunità importanti e impegni già assunti. La sua scelta di rinunciare all’Eurovision per concentrarsi sulla sua carriera e sui concerti programmati è stata accolta con comprensione dai fan, che apprezzano la sua sincerità e il suo desiderio di rimanere fedele a se stesso.

In conclusione, la rinuncia di Olly all’Eurovision rappresenta una scelta consapevole e riflessiva, che mette al primo posto il suo benessere e la sua carriera artistica. Con Lucio Corsi pronto a prendere il suo posto, l’attenzione si sposta ora sul prossimo Eurovision Song Contest, dove l’Italia sarà rappresentata da un altro talento emergente della musica italiana.