Orrore a Montepiano, ragazzo di 22 anni uccide la madre a coltellate e dà fuoco alla casa: investigazioni in corso

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte a Montepiano, frazione di Vernio (provincia di Prato), dove un giovane di 22 anni, sordomuto, è accusato di aver ucciso la madre sessantenne con tre coltellate, per poi appiccare un incendio all’abitazione. Gli inquirenti stanno attualmente indagando sull’accaduto, considerato un omicidio.





L’allerta è scattata intorno alle 4 del mattino, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per domare le fiamme che avevano avvolto la villetta della famiglia, situata nella zona del Lago Fiorenzo. Durante le operazioni di spegnimento, il corpo della vittima è stato rinvenuto dai pompieri, i quali hanno immediatamente allertato le autorità competenti. È emerso che il decesso della donna non sarebbe avvenuto a causa dell’incendio, ma a seguito delle ferite inflitte con un coltello.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato il figlio della vittima in stato confusionale nei pressi dell’abitazione dei vicini. La famiglia era già conosciuta in paese e seguita dai servizi sociali, il che ha sollevato ulteriori interrogativi sulla situazione familiare. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le motivazioni dietro questo gesto estremo.

Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, e la pm di turno, Laura Canovai, sono stati coinvolti nelle indagini, sottolineando la gravità della situazione. Al momento, il giovane è stato posto sotto custodia, mentre gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire i fatti. La comunità di Montepiano è scossa dall’accaduto, e molti residenti esprimono incredulità di fronte a una tragedia di tale portata.

Le indagini si concentrano su diversi aspetti della vita familiare della vittima e del presunto autore del delitto. È emerso che la famiglia aveva già affrontato problematiche legate alla salute mentale e al supporto sociale, e questo potrebbe avere un ruolo significativo nella comprensione della tragedia. Gli esperti stanno valutando se ci siano stati segnali premonitori che avrebbero potuto indicare un deterioramento della situazione.