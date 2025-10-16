Ostia, è morto il 19enne accoltellato: si è spento in terapia intensiva dopo ore di agonia





Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni ferito gravemente con una coltellata alla coscia nella notte tra il 15 e il 16 ottobre a Nuova Ostia. Il giovane è deceduto nella serata di giovedì, intorno alle 21, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza.





Il fendente, sferrato alla coscia destra, ha reciso l’arteria femorale, provocando una massiccia emorragia. I medici hanno tentato il tutto per tutto con un intervento chirurgico d’urgenza, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Dopo ore di agonia, il suo cuore ha smesso di battere.

🔍 Indagini in corso: ipotesi lite per droga

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Ostia, coordinati dalla Procura della Repubblica, il giovane sarebbe stato coinvolto in una lite legata a questioni di droga. L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 23 in via Antonio Forni, durante una discussione con più persone. L’aggressore – o gli aggressori – si sono poi dileguati, lasciando il ragazzo a terra in una pozza di sangue.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno subito contattato il 112. Inizialmente portato in codice rosso all’ospedale G.B. Grassi di Ostia, è stato poi trasferito al San Camillo per la gravità delle ferite. Purtroppo, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell’omicidio.



